В Алтайском крае объяснили, куда звонить, если вовремя не дают зарплату

Как пожаловаться на работодателя, не нарушая режима изоляции, если во время пандемии коронавируса задерживают зарплату, рассказала в ходе онлайн-брифинга 17 апреля замначальника Минсоцзащиты Алтайского края Елена Чувашова.
По ее словам, в таких случаях следует звонить в трудовую инспекцию региона по номеру телефона 8 (3852) 290-476. Как отметила Чувашова, специалисты рассматривают каждое обращение индивидуально.
Ранее президент России Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки для малого и среднего бизнеса в условиях самоизоляции.
В частности, компаниям, терпящим убытки из-за коронавируса, могут возместить часть заработной платы – чуть более 12 тысяч рублей на работника.
Однако претендовать на такую помощь могут лишь те, кто не допустил сокращения штата больше, чем на 10%.
Комментарии
Ну хоть по 12 тысяч за сидение дома, санитарки за такие же деньги на работу ходят. Я не знаю, может, кто из санитарок за коронавирусными ухаживает, доплату получает. А остальные те же 12 тысяч
Куда звонить? В Бухгалтерию!
Работал удаленно по гражданскому договору, теперича работы нет, кому звонить - Путину, но с него как с козла молока...
И на наши налоги эти дармоеды хотят нас штрафовать