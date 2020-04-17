В Алтайском крае объяснили, куда звонить, если вовремя не дают зарплату

Как пожаловаться на работодателя, не нарушая режима изоляции, если во время пандемии коронавируса задерживают зарплату, рассказала в ходе онлайн-брифинга 17 апреля замначальника Минсоцзащиты Алтайского края Елена Чувашова.

По ее словам, в таких случаях следует звонить в трудовую инспекцию региона по номеру телефона 8 (3852) 290-476. Как отметила Чувашова, специалисты рассматривают каждое обращение индивидуально.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки для малого и среднего бизнеса в условиях самоизоляции.

В частности, компаниям, терпящим убытки из-за коронавируса, могут возместить часть заработной платы – чуть более 12 тысяч рублей на работника.

Однако претендовать на такую помощь могут лишь те, кто не допустил сокращения штата больше, чем на 10%.