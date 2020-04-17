ФНС предложила следить за доходами каждой семьи с помощью специального реестра

Федеральная налоговая служба предложила собрать все данные о человеке в единый реестр. По словам замруководителя ведомства Виталия Колесникова, это позволит определять доходы каждого домохозяйства, пишет "Интерфакс".

"Реестр позволит выстроить на основании данных о человеке его семейные связи, соответственно, потом, используя информационные ресурсы других ведомств, можно будет рассчитать доход семьи, среднедушевые доходы, установить любой контроль, любые пороги и оказывать, соответственно, правительству, президенту ту помощь, которая будет нужна именно в данном случае", – сказал Колесников.

В проекте указано, что в реестр будут включены основные данные (ФИО, дата и место рождения, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные, а также дополнительные (семейное положение, родственные связи и прочее).