"Уже есть пробуксовка". Благоустройство "Изумрудного" могут отложить из-за кризиса

Барнаульский парк "Изумрудный" может не получить часть средств из краевого бюджета, предназначенных для благоустройства, из-за сложной экономической ситуации в крае, связанной с последствиями эпидемии коронавируса. Так, из 20 миллионов рублей, предназначенных в этом году, парк на данный момент получил только 4 миллиона, которые ушли на разработку проектно-сметной документации благоустройства зеленой зоны. Об этом amic.ru рассказал руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев, в ведении которого находится парк.

Сколько денег парку обещали власти края?

В конце 2019 года на парк было выделено около 4 миллионов рублей. На эти средства был куплен, в частности, трактор, который необходим для содержания зеленой зоны, а также другая техника. В начале этого года губернатор Виктор Томенко подписал постановление о выделении еще 20 миллионов рублей в качестве лимитов, большая часть которых должна быть направлена на содержание парка. Еще 2 миллиона предназначались на проектно-сметную документацию и 6,5 миллиона – на высадку деревьев и кустарников. Однако фактически из этих 20 миллионов лимиты были выданы на данный момент только на 4 миллиона. На эти средства и удалось выполнить проект благоустройства "Изумрудного", который, по словам Вячеслава Вакаева, получился отличным. Как только позволит эпидемиологическая обстановка – проект реновации парка будет представлен для публичного обсуждения. Но существует опасность, что экономический кризис может ударить и по "Изумрудному" тоже.

"Ситуация с коронавирусом может сказаться на парке. В частности, с получением лимитов на работу. Уже есть пробуксовка. Текущая деятельность в парке зависла, потому что существует неясность с финансированием. Я бы хотел надеяться, чтобы региональные и федеральные власти не будут урезать инфраструктурные проекты, которые имеют социальное и экономическое значение. Что такое реконструкция общественных территорий для Барнаула? Наши же местные подрядчики будут выполнять работы из материалов, произведенных в городе", – отметил Владислав Вакаев.

На какие средства тогда начнут благоустраивать парк в 2020 году?

Уже известно, что около 30 миллионов рублей парк "Изумрудный" получит из федерального бюджета в рамках национального проекта "Формирование комфортной городской среды". На эти средства в "Изумрудном" будет построено несколько дорожек для прогулок, а также велодорожек. Также в парке установят фонари для освещения этих дорожек.

Всего городские власти потратят на озеленение трех площадок 65 миллионов рублей. Помимо парка "Изумрудный", это будет Мизюлинская роща, а также сквер на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной. Именно эти три территории победили в рамках онлайн-голосования на сайте мэрии Барнаула. Работы начнутся летом и будут завершены к осени.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что бюджет региона лишится около 20 миллиардов рублей из-за отсрочки по платежам налогов для бизнеса. По словам губернатора, региону придется отказаться от большого количества проектов. В частности, отменить строительство ряда объектов в рамках краевой инвестиционной программы.