На Алтае запретили посещение пасхальных служб в храмах. Как отметить праздник?

Побывать на пасхальной службе в храмах Алтайского края в 2020 году не получится, как и сходить в церковь в следующий день после Воскресения Христова. 16 апреля главный санитарный врач региона Ирина Пащенко подписала постановление, в котором всем религиозным организациям региона предписано не допускать очного присутствия граждан во время проведения праздничных церемоний. В документе указана прямая ссылка на постановление главного государственного санитарного врача России и на статью федерального закона.

Также 16 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал новый указ, ограничивающий очное участие жителей региона в предстоящих пасхальных богослужениях.

"Темпы распространение коронавируса, сложная эпидемиологическая ситуация тем не менее не омрачат самый светлый христианский праздник. Принимаемые меры вынужденные, они направлены на защиту наших граждан. Но Светлое Христово Воскресение у нас никто не отнимет, давайте проведем его в узком семейном кругу, а пасхальное богослужение посмотрим на нашем краевом телеканале в прямом эфире", – отметил глава региона.

В пресс-службе правительства уточняют, что аналогичные меры приняты во всех регионах Сибирского федерального округа.

Зачем запретили приходить на службы? Разве посещать храмы опасно?

Да. Опасно. Специалисты Роспотребнадзора считают, что на фоне увеличения количества лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, массовые скопления верующих приведут к дополнительному риску распространения вируса на территории Алтайского края. Напомним, на данный момент в нашем регионе зарегистрировано уже 53 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Среди зараженных – шестеро детей.

Для меня очень важно присутствовать на пасхальной службе. Как быть?

В этом году все-таки лучше пропустить – для собственной безопасности. Но можно присоединиться к службе онлайн. Во многих российских храмах будут идти онлайн-трансляции или прямые эфиры по телевидению. Рекомендованы и другие виды дистанционного общения.

Где и когда можно будет посмотреть службы из барнаульских храмов?

18 апреля прямую трансляцию пасхального богослужения из церкви святителя Димитрия Ростовского будет вести телеканал "Катунь 24". Трансляция начнется в 23:30 и продлится до 2:30 ночи (по местному времени).

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, пасхальная служба будет доступна для просмотра всем жителям края, принимающим сигнал первого мультиплекса. Специально для этого федеральный телеканал ОТР предоставил телекомпании "Катунь 24" дополнительное временное "окно" для эфира.

Только христианам запретили посещать храмы?

Нет. Постановление санитарной службы относится ко всем религиозным конфессиям и объединениям, существующим в Алтайском крае.

Всего в нашем регионе действуют около 30 различных религиозных конфессий и объединений.

А после Пасхи сходить в церковь можно будет?

В ближайшие дни, скорее всего, нет. Точной даты окончания запрета нет. Согласно документу, ограничения действуют с 17 апреля 2020 года и до особого распоряжения.

Но это неправильно. В такой праздник обязательно нужно сходить в храм.

В условиях пандемии коронавируса и большой опасности его распространения для верующих сделаны послабления. И посещение храмов не обязательно. Об этом еще 29 марта сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в храме Христа Спасителя. Тогда он обратился к верующим с призывом воздержаться от посещения церквей. Позже с подобным обращением к прихожанам выступил митрополит Барнаульский и Алтайский, глава Алтайской митрополии Сергий. Он отметил, что в связи с известными обстоятельствами и исходя из заботы о ближних молиться в эти дни можно вне храма.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в России перенесли и отменили множество важных мероприятий. Президент отменил даже парад в честь Победы в Великой Отечественной войне, который традиционно должен был состояться 9 мая. Вероятнее всего, при благоприятной эпидемиологической обстановке парад пройдет 24 июня. Так как именно в этот день в 1945 году состоялся первый Парад Победы на Красной площади.