Нецелесообразно. МЧС не рекомендует носить защитные маски на улице

Специалисты МЧС России посоветовали не использовать защитные маски на улице, так как "нужно дышать свежим воздухом", сообщает ФАН.
По оценке спасателей, от масок есть польза только в помещениях, где наблюдается скопление людей или при общении с зараженными. На открытых пространствах это нецелесообразно, уверены в ведомстве.
Представитель министерства уточнил, что важно регулярно мыть руки и не использовать одни и те же одноразовые маски по нескольку раз.
В МЧС рекомендовали вести здоровый образ жизни, высыпаться и питаться полезной пищей, в которой достаточно витаминов, белков и минеральных веществ.
Как ранее писал amic.ru, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что использование медицинских масок может навредить, так как некоторые люди с ними ощущают себя защищенными, и игнорируют остальные меры безопасности.
По ее словам, маска совсем не гарантирует защиту от заражения. Более того, достаточная физическая дистанция дает даже большую безопасность, подчеркнула Вуйнович.
Комментарии
интересно, как теперь "на лету" будут переобуваться те комментаторы амика, которые клеймили ненавистью всех, кто на улице гулял без масок?
"... достаточная физическая дистанция дает даже бОльшую безопасность..."
БОльшая чем какая безопасность? )
МЧС имеет подразделение, проводящее исследования, проверку и сертификацию индивидуальных средств антивирусной защиты людей или это делают Роспотребнадзор, Минздрав?
17.04.2020 16:58
- гость -
Как гуляют в одиночку без разницы. Но они в транспорте и в магазинах тоже без масок.
Странно еще, что в прибывшие в Италию и Сербию на помощь бойцы и медики из РФ стояли в аэропортах на построениях в масках.
Неужели они не в курсе?
Спасатели вам плохого не насоветуют.Выспался,покушал белков,витаминов и минеральных веществ-иди на улицу дыши кислородом.Маску не надевай так как она задерживает попадание молекул кислорода в гортань.Тем более,что те кто в маске думают что им всё пофиг и начинают вытворять всякие глупости.
17.04.2020 17:15
- гость -
Тем более,что те кто в маске думают что им всё пофиг и начинают вытворять всякие глупости.
Начинают обниматься и целоваться?
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Маску не надевай так как она задерживает попадание молекул кислорода в гортань.Т
Вирусы не задерживает, а молекулам кислорода не пролететь. Вы там что курите?
17.04.2020 17:15
- гость -
Спасатели вам плохого не насоветуют.Выспался,покушал белков,витаминов и минеральных веществ-иди на улицу дыши кислородом.Маску не надевай так как она задерживает попадание молекул кислорода в гортань.
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Интересная мысль требует развития : видели ли вы хоть одного задохнувшегося в маске? А чтобы глаза навыкате от нехватки кислорода ?