Что на самом деле сказал губернатор Алтайского края о поддержке бизнеса. Видео

В социальных сетях, различных Telegram-каналах и СМИ разгорелся скандал вокруг высказывания губернатора Алтайского края Виктора Томенко по поводу поддержки предпринимателей, которые оказались в тяжелой ситуации из-за пандемии коронавируса. Многие издания упрекнули главу региона в том, что он назвал бизнес незваным гостем и отказался напрямую поддерживать предпринимателей.
Публикуем фрагмент видео со словами Томенко. Онлайн-брифинг состоялся накануне, 16 апреля.
Напомним, к губернатору Алтайского края неоднократно обращались бизнесмены различного уровня. Они просят сократить или отменить некоторые налоги, обнулить арендные ставки, помочь предприятиям финансово. Так, на региональном уровне, например, снизили ставки по микрозаймам для наиболее пострадавших отраслей, а также требования к получению займов.
Комментарии
Некоторое время назад лопались туркомпании. Наберут денег с туристов и сбегают. Противоядие нашли-заставили их всех скинуться денюжкой на этот случай... И сейчас что нить придумают типа фонда...
Ну вот , человек наконец-то все объяснил - "Хрен вам" )
17.04.2020 14:59
предприниматель
А вы что такой наивный и думали что будет по другому. Кстати как предприниматель вам бы скинуться не мешало для борьбы с коронавирусом. Далеко не уходите надо ваши координаты...
ЛИЧНО ДЛЯ МЕНЯ, ПОКАЗАЛ СВОЮ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ