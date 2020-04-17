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"Аэрофлот" приостановил продажу международных билетов до августа

, ИА "Амител"
Увидеть море этим летом будет сложнее
Фото: biletik.aero

Фото: biletik.aero

"Аэрофлот" остановил продажу билетов на международные рейсы до августа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на систему онлайн-бронирования компании.

В системе поиска билетов пропали предложения о бронировании мест в самолетах, летящих за границу. Ближайшие доступные билеты датируются августом, а функция "Поиск альтернативных рейсов" также не предлагает никаких вариантов.

Как ранее сообщал amic.ru, авиабилеты из-за пандемии COVID-19 могут подорожать на 50%. Виной тому могут стать новые требования властей к авиаперевозчикам. На данный момент из-за эпидемии коронавируса почти все международные рейсы отменены, а некоторые люди не имеют возможности вернуться домой.

  

 

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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