Катаракта лечится заменой хрусталика. Многие думают, что глаз режут скальпелем или прожигают лазером. Но в современной медицине ничего подобного нет: процедуры быстрые и безболезненные. Главное – вовремя обратиться к специалисту. В клинике "ИнтерВзгляд" рассказали о современных методах лечения катаракты.

Лечение катаракты медом и каплями, без замены хрусталика. Возможно или нет?

Катаракта – заболевание, связанное с помутнением хрусталика глаза. Это необратимый процесс, который возникает из-за возраста, травм, приема гормональных препаратов и хронических болезней.

Катаракту нужно лечить хирургическим путем. В народной медицине предлагают отвары и настои в виде примочек и капель, но эти средства не могут повлиять на процессы, происходящие внутри глазного яблока. Лечение катаракты без операции – это миф. Поэтому при возникновении первых симптомов лучше сразу обратиться к врачу.

Где провести замену хрусталика глаза в Барнауле?

Центр офтальмологии "ИнтерВзгляд" работает в Барнауле уже 21 год. В клинике позаботились о том, чтобы операции проходили быстро и безболезненно. В лечении катаракты "ИнтерВзгляд" опирается на три основных принципа:



1. Качество самих хрусталиков

В "ИнтерВзгляде" используют хрусталики компании Alcon – мирового лидера среди производителей препаратов для зрения. Их качество подтверждено миллионами операций, проведенных по всему миру. Линзы выполняют все функции наших "родных" хрусталиков: защищают от вредных излучений и формируют качественное изображение. В клинике вам подберут подходящий вариант после детальной диагностики. Стоимость такого обследования – 1900 рублей.

2. Современное оборудование

Лечение ультразвуком – это "золотой стандарт" катарактальной хирургии. Благодаря новейшему оборудованию "ИнтерВзгляда" операция проходит комфортно и занимает не более получаса. А чем меньше воздействие ультразвука, тем легче проходит восстановление.

3. Доступная цена

Лечение катаракты в "ИнтерВзгляде" стоит от 21400 рублей на один глаз (в зависимости от выбранного хрусталика). В стоимость включены сама операция, линза для имплантации, а также капли, которые применяют в течение всего периода восстановления (три-четыре недели).

Как вылечить катаракту бесплатно?

Бесплатная замена хрусталика в Барнауле возможна по полису ОМС. Но получение квоты может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.

Убедитесь, что в вашем случае болезнь не прогрессирует и есть время на ожидание.

Лечение катаракты по полису включает монофокальные хрусталики. Такая линза после операции корректирует дальнее зрение, но для близкого расстояния пациенту понадобятся очки. Можно отдельно доплатить за современную мультифокальную линзу. Она имитирует работу природного хрусталика и корректирует зрение и вдали, и вблизи.

Можно ли воспользоваться рассрочкой и на каких условиях?

Благодаря беспроцентной рассрочке можно не откладывать операцию на потом. Оформить ее можно напрямую в "ИнтерВзгляде", без банков и очередей:

50% стоимости лечения катаракты оплачиваете сразу;

50% – в течение шести месяцев;

договор заключается напрямую с клиникой, без банков, посредников и скрытых комиссий;

если у пациента нет подтвержденного дохода, то договор рассрочки можно оформить на родственника.

Узнать подробности и получить подробную консультацию специалистов "ИнтерВзгляда" можно по тел. 8(3852) 22-28-53

Центр современной офтальмологии "ИнтерВзгляд"

г. Барнаул, проспект Ленина, 147В

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Акция действует с 01.01.20 по 31.12.20. Рассрочка предоставляется ООО "МЦ "ИнтерВзгляд". Валюта рассрочки – рубли. Условия предоставления рассрочки: первый взнос 50%, переплата – 0%, срок – 6 месяцев. ООО "МЦ "ИнтерВзгляд" самостоятельно принимает решение об отказе или предоставлении рассрочки. Организатор акции – ООО "МЦ "ИнтерВзгляд". Информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве услуг в рассрочку по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону регистратуры 8 (3852) 22-28-97. Рассрочка предоставляется в ООО "МЦ "ИнтерВзгляд" по адресу Барнаул, пр. Ленина, 147в. ЛО-22-01-005198 от 14 декабря 2018 г.