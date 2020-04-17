Запретил храмы, кладбища и ярмарки. Томенко ввел новые ограничения из-за коронавируса

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в четверг, 16 апреля, утвердил ряд изменений в действующий указ от 31 марта "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19". Временно в регионе будут отменены ярмарки, а также закрыты церкви, а людям запретят посещать кладбища.

Согласно документу, к числу мероприятий, проведение которых временно запрещается, отнесены ярмарки, а также религиозные массовые обряды и церемонии различных конфессий. Кроме того, жителям края нельзя посещать религиозные объекты и кладбища, а органам местного самоуправления необходимо запретить организованную доставку жителей к местам захоронений.

Также граждане, прибывшие на территорию Алтайского края из города Москвы всеми видами транспорта, должны соблюдать самоизоляцию сроком 14 календарных дней со дня прибытия. При этом они обязаны сообщить свои контактные данные, а также информацию о месте пребывания на телефон горячей линии 112.

В тексте указа появилось предписание для работодателей, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Фактически это означает, что теперь люди с хроническими заболеваниями обязаны работать удаленно.

Ограничения перемещения граждан установлены на территории 93 муниципальных образований. Это все крупные города региона, включая Заринск, Бийск, Рубцовск, Барнаул, Алейск, а также все райцентры края. В предыдущей редакции таких населенных пунктов было 62. Полный список можно муниципалитетов посмотреть по ссылке.

При этом людям разрешено ездить к родственникам между муниципалитетами. Речи запрете движения транспорта между муниципалитетами не стоит.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что ограничительные меры в регионе могут быть продлены после 30 апреля. И добавил, что все зависит от того, как будет распространяться коронавирусная инфекция. Губернатор также отметил, что деятельность ресторанов, кафе, торговых центров, парикмахерских и фитнес-центров сейчас не может быть возобновлена.