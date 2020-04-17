После пересчета число погибших от COVID-19 в Ухане выросло в 1,5 раза

Власти китайского города Ухань пересчитали число людей, умерших от коронавируса. Как сообщает РИА "Новости", при перерасчете погибших оказалось почти в полтора раза больше.

Так, если изначально речь шла о 2579 погибших, то после перерасчета выяснили, что их было на самом деле 3869. Таким образом, общее их количество увеличилось на 1290 человек.

Суммарное число зараженных также изменилось в большую сторону, но не настолько сильно. Оно выросло с 50 309 до 50 333, то есть на 325 человек.

Как уже писал amic.ru, информация о пневмонии неизвестного происхождения появилась в конце декабря 2019 года. Эпицентром назвали город Ухань в провинции Хубэй. Специалисты выяснили, что возбудителем стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV.