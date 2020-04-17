Мэр призвал барнаульцев не выходить из дома без крайней нужды

Мэр Барнаула Вячеслав Франк в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом в краевой столице напомнил местным жителям о необходимости соблюдения всех мер безопасности. Текст обращения опубликован на сайте мэрии.

"Не выходите из дома без крайней необходимости, – попросил глава города. – Если все же такая необходимость есть, при выходе на улицу обеспечьте себя и своих близких индивидуальными средствами защиты, соблюдайте дистанцию в магазинах и общественном транспорте".

Аналогичный контроль следует вести и за детьми, которые для того и переведены на дистанционное обучение, чтобы сократить число контактов с другими людьми, которые могут быть носителями COVID-19.

Франк уточнил, ранее наложенные ограничения дополнили новыми. В частности, в этом году мэрия отказывается от организации доставки барнаульцев на кладбища в Родительский день и советует населению отказаться в этот период от традиционного похода к могилам умерших родственников.

Кроме того, региональное управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю запретило проведение массовых мероприятий в храмах и церквях на Пасху.

Глава города также поблагодарил жителей краевой столицы, которые проявляют сознательность и не подвергают сограждан угрозе заражения COVID-19.

"Благодарю вас, уважаемые барнаульцы, за понимание и ответственное отношение к принимаемым для обеспечения всеобщей безопасности мерам, – констатировал руководитель мэрии. – Ситуация сложная, но я уверен, вместе мы с ней справимся".

Как ранее писал amic.ru, все три сибирских города-миллионника вошли в пятерку аутсайдеров по индексу самоизоляции в России. Компанию Новосибирску (3,4 балла), Красноярску (3,6) и Омску (3,6) составили в антирейтинге Екатеринбург (3,5) и Челябинск (3,5). Лучшие в России показатели в Перми (4,0).

Примечательно, что другие столицы сибирских регионов в рейтинге самоизоляции городов с населением свыше 500 тысяч человек также занимают одни из последних мест.