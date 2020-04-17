Мэр призвал барнаульцев не выходить из дома без крайней нужды

Мэр Барнаула Вячеслав Франк в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом в краевой столице напомнил местным жителям о необходимости соблюдения всех мер безопасности. Текст обращения опубликован на сайте мэрии.
"Не выходите из дома без крайней необходимости, – попросил глава города. – Если все же такая необходимость есть, при выходе на улицу обеспечьте себя и своих близких индивидуальными средствами защиты, соблюдайте дистанцию в магазинах и общественном транспорте".
Аналогичный контроль следует вести и за детьми, которые для того и переведены на дистанционное обучение, чтобы сократить число контактов с другими людьми, которые могут быть носителями COVID-19.
Франк уточнил, ранее наложенные ограничения дополнили новыми. В частности, в этом году мэрия отказывается от организации доставки барнаульцев на кладбища в Родительский день и советует населению отказаться в этот период от традиционного похода к могилам умерших родственников.
Кроме того, региональное управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю запретило проведение массовых мероприятий в храмах и церквях на Пасху.
Глава города также поблагодарил жителей краевой столицы, которые проявляют сознательность и не подвергают сограждан угрозе заражения COVID-19.
"Благодарю вас, уважаемые барнаульцы, за понимание и ответственное отношение к принимаемым для обеспечения всеобщей безопасности мерам, – констатировал руководитель мэрии. – Ситуация сложная, но я уверен, вместе мы с ней справимся".
Как ранее писал amic.ru, все три сибирских города-миллионника вошли в пятерку аутсайдеров по индексу самоизоляции в России. Компанию Новосибирску (3,4 балла), Красноярску (3,6) и Омску (3,6) составили в антирейтинге Екатеринбург (3,5) и Челябинск (3,5). Лучшие в России показатели в Перми (4,0).
Примечательно, что другие столицы сибирских регионов в рейтинге самоизоляции городов с населением свыше 500 тысяч человек также занимают одни из последних мест.
Комментарии
Хватит уже просьб и деклараций - обеспечьте наличие масок и других СИЗ в аптеках города и края - неужели кроме репрессивных мер больше ничего не можете?!
Крайняя нужда - это когда ты при смерти от голода. Так, я понимаю?
Вчера зашла в аптеку масок естественно нет, появился антисептик примерно литровая бутылка цена только 690 руб., как то дорого это все обходится ....
барнаульцы призывают мэра ввести ЧС чтобы к чему-то призывать.
Интересно, он в курсе, что маску на улице носить вредно?
А можно выйти самому на улицу и поделать замечания горожанам, как такое протворил мэр Новокузнецка.
обеспечьте себя и своих близких индивидуальными средствами защиты,
И чья это обязанность?
Самое время организовывать похоронный бизнес. Благоприятная почва для этого создана.
Требуются плотники. Много
людям жрать не чего, а вы сидите дома. вы в своем уме?
дайте людям денег что бы было что покушать, тогда люди будут сидеть дома, это же логично. или что касаемо логики это не к вам?
Оно конечно можно было бы дома сидеть, если бы деньги сами капали на карту, как мэру. Но что-то не капают. От лежания на диване продукты в холодильнике не появляются и ипотека не гасится с коммуналкой.
Когда это короновирусный цирк кончится?