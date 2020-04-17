"Почему тогда работают пивные бары?": алтайский священник возмутился закрытию храмов

Известный в Алтайском крае священник Александр Микушин в своих социальных сетях раскритиковал действия Роспотребнадзора из-за закрытия храмов в регионе накануне Пасхи.

По мнению священника, существуют двойные стандарты: закрывают храмы, но работают пивные бары и строительные магазины.

"Мне вот что непонятно, почему работает магазин "Леруа Мерлен"? Не секрет, что многие барнаульцы занялись ремонтом во время самоизоляции. Там сотни людей находятся. Почему работают пивные бары, в которых полно народу по вечерам? Полторы недели я был на самоизоляции дома, когда выходил на улицу, то надевал маску. Но после того как в новостях сообщили о том, что авиа- и железнодорожное сообщение с Москвой не приостановлено, стало понятно – самоизоляция бесполезна. У нас на Алтае было чисто, никакой заразы. Вот интересно, куда смотрел Роспотребнадзор, когда туристы из азиатских стран, а также те, кто прилетел из зараженной Москвы, спокойно гуляли по Барнаулу", – возмутился священник.

По его словам, власти не приняли достаточно эффективные профилактические меры для борьбы с эпидемией. Туристов, отдыхавших за границей, якобы надо было сразу изолировать от общества. По словам Микушина, сложно проверить действительно ли женщина, отдыхавшая в Доминикане, 14 дней не выходила из дома.

"Но дело не в этом, а в том, что во время самоизоляции сотни людей невозбранно прилетали и приезжали в Барнаул из Москвы и других стран. Больше всего меня удивило то, что пассажиров первого зараженного самолета ищут в социальных сетях. В Библии, в книге Левит, говорится о том, что карантин необходим, и человека с заразой необходимо изолировать. Так сделайте нормальную изоляцию не только для законопослушных жителей Алтайского края, но и для приезжающих", – заключил священник.

16 апреля губернатор Виктор Томенко утвердил ряд изменений в действующий указ от 31 марта "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19". Временно в регионе будут отменены ярмарки, а также закрыты церкви, а людям запретят посещать кладбища.

Прямую трансляцию пасхального богослужения из церкви святителя Димитрия Ростовского 18 апреля будет вести телеканал "Катунь 24". Трансляция начнется в 23:30 и продлится до 2:30 ночи (по местному времени). Так что без праздника православные в регионе точно не останутся.