"Почему тогда работают пивные бары?": алтайский священник возмутился закрытию храмов

Известный в Алтайском крае священник Александр Микушин в своих социальных сетях раскритиковал действия Роспотребнадзора из-за закрытия храмов в регионе накануне Пасхи.
По мнению священника, существуют двойные стандарты: закрывают храмы, но работают пивные бары и строительные магазины.
"Мне вот что непонятно, почему работает магазин "Леруа Мерлен"? Не секрет, что многие барнаульцы занялись ремонтом во время самоизоляции. Там сотни людей находятся. Почему работают пивные бары, в которых полно народу по вечерам? Полторы недели я был на самоизоляции дома, когда выходил на улицу, то надевал маску. Но после того как в новостях сообщили о том, что авиа- и железнодорожное сообщение с Москвой не приостановлено, стало понятно – самоизоляция бесполезна. У нас на Алтае было чисто, никакой заразы. Вот интересно, куда смотрел Роспотребнадзор, когда туристы из азиатских стран, а также те, кто прилетел из зараженной Москвы, спокойно гуляли по Барнаулу", – возмутился священник.
По его словам, власти не приняли достаточно эффективные профилактические меры для борьбы с эпидемией. Туристов, отдыхавших за границей, якобы надо было сразу изолировать от общества. По словам Микушина, сложно проверить действительно ли женщина, отдыхавшая в Доминикане, 14 дней не выходила из дома.
"Но дело не в этом, а в том, что во время самоизоляции сотни людей невозбранно прилетали и приезжали в Барнаул из Москвы и других стран. Больше всего меня удивило то, что пассажиров первого зараженного самолета ищут в социальных сетях. В Библии, в книге Левит, говорится о том, что карантин необходим, и человека с заразой необходимо изолировать. Так сделайте нормальную изоляцию не только для законопослушных жителей Алтайского края, но и для приезжающих", – заключил священник.
16 апреля губернатор Виктор Томенко утвердил ряд изменений в действующий указ от 31 марта "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19". Временно в регионе будут отменены ярмарки, а также закрыты церкви, а людям запретят посещать кладбища.
Прямую трансляцию пасхального богослужения из церкви святителя Димитрия Ростовского 18 апреля будет вести телеканал "Катунь 24". Трансляция начнется в 23:30 и продлится до 2:30 ночи (по местному времени). Так что без праздника православные в регионе точно не останутся.
Комментарии
Закройте пивнуху на Островского, 16 - "Белый кролик", адское место с маргинальными личностями...
Поддерживаю священника. Надоели пивнушки. По вечерам толпится в них народ, какая там изоляция. Предмет первой необходимости. Работы типа нет, а на пиво ест.
Действительно, почему тогда пивбары работают?
Какая возмутительная личность. Ведет аккаунты, соцсети....Двойные стандарты. На все отец воля божья.
....власти не приняли достаточно эффективные профилактические меры для борьбы с эпидемией.
Поддерживаю
Так пускай своему главному в Москве задаст вопрос, почему не помогли в борьбе с коронавирусом, ни молитвы, ни полет с иконой на вертолете...
А как насчет: За́висть – печаль о благе ближнего. Крайней степенью зависти является желание зла тем, кому завидуешь. От этого греха предостерегает 10-я заповедь Божия.
17.04.2020 15:28
Гость
Действительно, почему тогда пивбары работают?
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Очевидно потому,что Барнаульский пивзавод и другие заводы А.К являются солидными налогоплательщиками ,причём - регулярными.
Закрыть сеть пивных ,продающих их продукцию то же самое,что кастрировать городской бюджет по самое "не могу"
А вот у Батюшки хотелось спросить сколько платит налогов его Церковь в местный бюджет ,но я человек воспитанный ,поэтому - промолчу.
Про пивнушки согласен, это просто идиотизм, оставить их работать! Куда писать и кому чтобы пивнушку закрыли? сейчас можно куда-то пожаловаться?
Разум у таких священников есть? Такое его желание равносильно запланированному подвержению паствы болезни и, возможно, гибели. И к Кириллу не подчиняется. Это уже бунт
Согласна с ним. И да, пивбары закройте.
А где можно ознакомиться с его декларацией о доходах?
На фото с инсты - он?
15:45
- гость -
Согласна с ним. И да, пивбары закройте.
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Какая ваша печаль от пивбаров? Не можете себя контролировать и каждый раз идя с работы, туда заруливаете?
Хоть ночью не работают сейчас круглосуточные пивнушки.
что мешает в храмах начать пиво продавать? НЕ ЗАКРОЮТ
Раньше любила писать комментарии на Амител. А сейчас задумаешься,стоит ли высказывать свое мнение.И пожелать гадости могут,и оскорбить.
17.04.2020 15:50
- гость -
Нет, не заруливаю. Я на работу и с работы строго на машине. И пиво в принципе не пью. Работа пивбаров смущает в плане сборища людей, что при самоизоляции должно быть исключено полностью.
Работа пивбаров смущает в плане сборища людей, что при самоизоляции должно быть исключено полностью.
Ну так и самоизолируйтесь от пивнушек. А то с вашим подходом и продуктовые магазины надо закрыть.