Алтайские власти не исключают роста долгов по зарплате из-за коронавируса

Некоторые организации Алтайского края уже заявили об ухудшении финансовой ситуации из-за вынужденного простоя, связанного с коронавирусом. В связи с этим возможны новые задержки по зарплатам. Об этом сегодня, 17 апреля, в ходе онлайн-брифинга заявила начальник регионального управления по труду и занятости населения Надежда Капура.

По ее словам, на середину апреля предприятия Алтайского края не доплатили своим сотрудникам более 14 млн рублей. Возможно долги вырастут, однако власти надеются на те меры поддержки, которые идут в первом и втором пакетах, заявленных президентом России и правительством Алтайского края.

Как уже сообщал amic.ru, в Алтайском крае за период с конца марта по середину апреля с заявлениями о признании безработными обратились 2500 человек. Кроме того, с начала 2020 года 120 ИП прекратили свою деятельность в регионе и официально уведомили об этом службу занятости.