После окончания пандемии туристов могут обязать получать иммунные паспорта

После того, как границы государств откроются, туристов страны будут принимать с опаской. Для того, чтобы убедиться, что человек не переносит никаких заболеваний, могут ввести иммунные паспорта, пишут "Известия".

Эксперты предполагают, что для начала у приезжих могут затребовать свидетельство о том, что в крови есть антитела к 2019-nCoV. Такой документ смогут получить люди, которые уже переболели, вакцинированные и те, кто имеет природный иммунитет.

На подобный шаг уже пошли некоторые гостиницы Китая. Перед заселением у приезжих будут запрашивать справку об отсутствии вируса. Немецкие ученые предложили проводить тесты на антитела у себя в лабораториях. Если антител в крови не найдут, туристу могут предложить двухнедельную изоляцию после перелета.

Многие специалисты на данный момент скептически относятся к подобной инициативе. Во-первых, человек, у которого есть иммунный паспорт, может заразиться после его получения, а во-вторых, на сегодняшний день нет точных данных о том, сколько дней иммунитет способен противостоять вирусу, и устойчив ли он к мутациям.

При этом, очевидно, что люди захотят знать, нет ли рядом с ними переносчиков заразы. Здесь и могут помочь подобные документы.