"Лада Седан" приедет к вам домой: Тимати даст живой концерт в видеосервисе Wink

Самоизоляция и отмена массовых мероприятий – не повод оставаться без музыки и живых выступлений. Так решил и рэпер Тимати, который 17 апреля проведет онлайн-концерт в видеосервисе Wink "Ростелекома". Посмотреть выступление и послушать про "Баклажан" можно будет абсолютно бесплатно.

Таким образом Тимати (Тимур Юнусов) решил смотивировать своих поклонников оставаться дома и помочь в общей борьбе с коронавирусом. Кстати, сам музыкант тоже соблюдает режим самоизоляции и находится дома со своей семьей. Во время прямого эфира в специальной студии рэпер обещает исполнить для своих слушателей такие свои хиты, как "Где ты, где я", "Не сходи с ума", "Понты", "Баклажан" и другие. Ну и без "Дерзкой", естественно, не обойдется.

"Здорово, что в период самоизоляции у артистов есть возможность выступить для своей аудитории, а у зрителей – насладиться творчеством любимых исполнителей. Это очень важно – поддерживать друг друга и заряжать позитивными эмоциями. Я бы хотел пригласить на этот концерт всех своих слушателей – мы приготовили для вас крутую программу из всем известных хитов, под которые вместе сможем зажечь в прямом эфире в Wink!" – отметил Тимати.

Рэпер обещает, что концерт не станет менее живым от того, что пройдет онлайн. Наоборот, у зрителей даже будет возможность задать Тимати вопросы: сделать это можно в официальном аккаунте "Ростелекома" в Instagram.

Онлайн-концерт пройдет 17 апреля в 19:00 (мск) на телеканале "Всё-ТВ" в видеосервисе Wink. Послушать исполнителя бесплатно сможет любой желающий. А новым пользователям даже не придется регистрироваться, чтобы посмотреть выступление Тимати.

Wink – это цифровой сервис компании "Ростелеком", где собраны все преимущества цифрового телевидения (более 260 каналов), а также онлайн-кинотеатр со множеством фильмов, сериалов и мультиков. Во время самоизоляции компания запустила хештег #ДляТехКтоДома и постоянно открывает пользователям бесплатный доступ к самому разному контенту.