Алтайский краевой театр драмы покажет спектакль "Слишком женатый таксист"

В пятницу, 17 апреля, Алтайский театр драмы покажет в режиме онлайн спектакль "Слишком женатый таксист". Об этом сообщает официальный сайт региона.

Спектакль по пьесе Рэя Куни впервые поставил Юрий Ядровский в 2004 году. Участие в нем приняли артисты театра Виталий Маховой, Эдуард Тимошенко, Елена Половинкина и другие. Доступ к спектаклю будет открыт в 19:00 на YouTube-канале "Вести Алтай".

Сюжет построен на истории таксиста Джона Смита, женатого сразу на трех женщинах. До определенного момента ему удается сохранять это в секрете, имея строгие правила общения с женами, но однажды все начинает идти не по плану.

Как ранее сообщал amic.ru, 10 апреля театр показал спектакль "Мамаша Кураж и ее дети", 3 апреля – "Гамлет", а 27 марта – "Собачье сердце".