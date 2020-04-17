Число смертей среди больных COVID-19 в России растет

За минувшие сутки в России зафиксировали 4069 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб. Умер 41 человек, у которых ранее подтвердили COVID-19.

Всего в России 32007 заболевших. Почти 2,6 тысячи человек уже вылечились, 273 – умерли.

Ранее стало известно, что на Алтайский край приходятся уже 53 зараженных. За сутки их число увеличилось на пять человек. Прибавился и один ребенок.

В Республике Алтай за двое суток выявили два случая COVID-19. Это пожилые муж и жена. Тесты на коронавирус проживавших с ними близких родственников показали отрицательный результат.