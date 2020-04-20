Профессиональные эксперты и лучшие кейсы. Бизнесменов Алтая ждут на онлайн-уроках

Алтайский фонд МСП в партнерстве с "Деловой средой" Сбербанка запускают марафон помощи бизнесменам. Инициатива называется #Делай, она призвана улучшить адаптацию в деловой среде в условиях кризиса. Для предпринимателей организуют серию бесплатных вебинаров по разным деловым темам. Онлайн-курсы стартуют с 21 апреля 2020 года.

Бизнесменов обучат применять схемы для выхода из кризиса и расскажут, как удачно использовать навыки сотрудников в сложных условиях.

Еще одна из инициатив марафона – #Держись. Она включает в себя организацию горячей линии и чата взаимопомощи предпринимателей. А также участники могут заняться онлайн-разборами кейсов, изучить библиотеку чек-листов и документов, которые ранее составляли эксперты. Организаторы подчеркивают, что готовят только проверенную информацию и реальные кейсы.

Спикерами станут более десяти бизнесменов, а также маркетологи, психологи и эксперты в методиках продаж. Например, организаторы пригласили управляющего партнера Newman Sport, сооснователя Ironstar и Rosa Run Владимира Волошина. Ему поможет Владимир Маринович – акционер Gettaxi и основатель бизнес-школы "Вверх". Также занятия проведет лучший эксперт в России по "партизанскому" маркетингу Александр Левитас.

Алтайский фонд МСП

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