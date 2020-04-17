ВОЗ: число зараженных коронавирусом в мире превысило два миллиона

Всемирная организация здравоохранения подтвердила более двух миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится на официальном сайте организации.

"Зарегистрировано 2 034 802 подтвержденных случая COVID-19, включая 135 163 летальных исхода, о которых в ВОЗ поступила информация", – сообщает учреждение. Данные актуальны на 17 апреля 07:00 по Барнаулу.

Напомним, что в Алтайском крае на аналогичный период зарегистрировано 53 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В шести случаях заразились дети. 37 человек из числа заболевших – барнаульцы. Четверо человек уже вылечились и были выписаны из больниц.