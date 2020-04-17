Центробанк разрешил использовать до 1 июля карты с истекшим сроком действия

Банковские карты с истекшим сроком действия можно будет использовать до 1 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Такое решение принято на фоне пандемии COVID-19. Напомним, что карты с истекшим сроком годности блокируются банками, и для обновления клиентам необходимо обратиться в финансовое учреждение. В условиях пандемии это может привести к распространению вируса, а меры самоизоляции не предусматривают посещения кредитно-финансовых организаций.

Ранее Центробанк разрешил банкам продолжить обслуживание клиентов с просроченными паспортами.

Как уже сообщил amic.ru, мэр Барнаула Вячеслав Франк призвал жителей города не покидать домов без крайней необходимости и соблюдать дистанцию, а также использовать меры защиты.