Академик Малышев дал прогноз заболеваемости коронавирусом в России

До пика коронавируса в России остается еще около двух месяцев, спрогнозировал почетный академик НИЦЭМ имени Гамалеи, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев.

"Каждый день мы видим все большее количество заболевших, но поскольку опять-таки большинство экспертов сходятся во мнении, что пик будет где-то в июне-июле, то, конечно, эти цифры нас не должны пугать, как бы они значимы ни были", – заявил эксперт на онлайн-конференции (цитата по РИА "Новости").

По его оценке, до лета число заболевших и умерших продолжит расти. После прохождения пика заболеваемость пойдет на спад, констатировал врач.

Как ранее писал amic.ru, Малышев считает, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России будет развиваться "по типу ядерной реакции" и в дальнейшем "огромное количество людей будет заболевать и требовать медицинского ухода".

По его словам, Россия уже готовится к "взрывному" развитию ситуации. В частности, создаются места для тех, кому вскоре потребуется экстренная медицинская помощь. В медцентры, где будут лечить заболевших COVID-19, завозят новейшее оборудование.