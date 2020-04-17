Жители Алтайского края старше 65 лет могут продлить больничный до 30 апреля

Листы нетрудоспособности по карантину для россиян старше 65 лет продлили до 30 апреля. Больничный положен тем, кто не перешел на дистанционную работу и не находится в отпуске, сообщает Фонд социального страхования.

Электронные больничные оплачиваются ФСС напрямую работнику в течение семи календарных дней со дня оформления. Средства приходят одним платежом за весь период. Для работников со стажем более восьми лет дни нетрудоспособности оплачиваются в стопроцентном размере. Пособие рассчитывается исходя из заработка за последние два года.

Для того чтобы оформить больничный, самостоятельно обращаться в поликлиники или ФСС не нужно. Сотруднику достаточно заявить о своем желании работодателю, и тот самостоятельно направит сведения в Фонд социального страхования.