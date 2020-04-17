Барнаульских врачей поддерживают обедами

Акция "Мы вместе!" стартовала в Барнауле. Она призвана поддержать врачей горбольницы № 5. Акцию организовали благотворительный фонд "Облака" и кафе горячего питания "Булошная".

Напомним, сейчас медучреждение перепрофилировали под госпиталь для зараженных коронавирусом. Врачи работают посменно. Организаторы акции решили поддержать медиков и ежедневно поставлять им горячие обеды и многоразовые маски.

Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого нужно приобрести маски и обеды для врачей по себестоимости – 79 рулей и 250 рублей соответственно. Комплексные обеды приготовят профессиональные повара из кафе, многоразовые маски сошьют из 100% хлопка подопечные семей фонда "Облака". Доставят все это врачам сами организаторы. Отметим, что первые обеды и маски медикам доставили в пятницу, 17 апреля.

"Каждый день мы получаем десятки звонков и сообщений в мессенджеры от горожан с одним вопросом: "Чем мы можем помочь?" Было принято решение предоставить такую возможность каждому барнаульцу и жителю нашего региона – помочь врачу обедом и маской. Так мы помогаем нашему государству. Пусть это маленькая капля в море потребностей здравоохранения, но мы верим, что только вместе можно преодолеть то, что с нами сейчас происходит", – отмечает основатель фонда "Облака" Джамиля Семененко.

Организаторы надеются, что акция станет всероссийской, другие регионы поддержат инициативу и начнут помогать своим врачам.

Для того чтобы присоединиться к акции, нужно:

Сделать пожертвование на сайте фонда "Облака": 79 рублей на маску и 250 рублей – на обед. Заказать маску для врача или пенсионера можно по телефону 8-963-578-76-15. Автоволонтеры доставят обеды и маски, ежедневный отчет можно будет смотреть в "Инстаграм" фонда "Облака". Заказать и оплатить комплексный обед врачу можно через "Инстаграм" "Булошной". Сделать заказ через WatsApp директора кафе "Булошная" +7-963-500-58-57 (Татьяна Витальевна Кривошеина). Можно купить обеды сразу на неделю или на месяц. Стоимость комплексного обеда: салат, суп, второе, напиток и булочка домашняя с ягодной начинкой – 250 руб.

Фонд "Облака"

8(3852) 590-180 (круглосуточно).

Instagram: @jamilyasemenenko и @charitybag

Барнаул, Змеиногорский тракт, 75

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