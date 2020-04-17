Семья побоялась заразиться коронавирусом и бросила старушку в московской больнице

96-летняя Александра Григорьевна лежала в отделении нейрохирургии, пошла на поправку и врачи решили ее выписать. Но забирать женщину оказалось некому. Родственники испугались коронавируса и не захотели приезжать за бабушкой.

Зять, внук и дочь поставили условие – сделать женщине тест на коронавирус, иначе они не примут ее домой. К решению вопроса подключили полицию, но семья настаивала на своем. Ситуацию осложнял тот факт, что больницу перепрофилировали в отделение для больных коронавирусом, и пожилую женщину нужно было срочно выписывать.

Историю в социальных сетях опубликовал Mash. После общественной огласки служба соцзащиты отреагировала, и сейчас старушку перевезли в другую больницу.

"Родственники действительно не хотят забирать ее из больницы. Как только женщину выпишут, она сможет поехать в пансионат ветеранов труда. Специальная комиссия Департамента соцзащиты признала пенсионерку нуждающейся в постороннем уходе, помощи и опеке", – прокомментировали ситуацию московские чиновники.