Без лопат и "челок". Apple показала новый iPhone "для бедных", но кому он по карману?

Компания Apple 15 апреля презентовала новый iPhone SE 2. Это обновленная версия предыдущей модели, которая стала очень популярной в России. Оно и понятно: многим хочется такой смартфон, чтобы и "яблоко", и стоил недорого. Новый iPhone SE под эти требования подходит: это современная начинка в старом корпусе, а стоит аппарат намного меньше ведущих моделей. Рассказываем, чем так хорош новый "айфон для бедных", действительно ли он такой бюджетный и когда его можно будет купить в России.

Летает не хуже 11-го

Что будет, если взять процессор от самого нового iPhone, поместить его в корпус от старого и начать продавать по сниженной цене: таким вопросом однажды задались в Apple и сами на него ответили, выпустив в 2016 году первый iPhone SE. В компании не прогадали: недорогой смартфон с характеристиками 6S и в корпусе 5S стал хитом продаж.

Теперь – новая попытка: в корпус от iPhone 8 разработчики поместили свой самый современный процессор A13 Bionic, на котором работают iPhone 11 и iPhone 11 Pro. А потому можно не сомневаться: в плане производительности новинка точно не разочарует покупателей.

Кстати, Face ID в iPhone SE 2 нет, так что разблокировать его придется отпечатком пальца. Задняя камера всего одна – на 12 мегапикселей (столько же на основной в iPhone 11). Несмотря на это, в новой модели есть портретный режим (даже на передней камере): при наведении на человека фон размывается, а лицо становится более четким. Еще одно преимущество – возможность съемки видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду. Как и iPhone 8, новый SE поддерживает беспроводную зарядку.

С кнопкой и без "челки"

Фирменная "челка" (черный прямоугольник вверху экрана), которая есть на всех последних моделях Apple, раздражает многих пользователей и стала поводом для множества мемов. Если вам она тоже не по душе, то и SE 2 вам определенно понравится: "челки" на нем нет.

Еще одна претензия к новым "яблочным" девайсам – большой размер экрана. Смотреть-то видео оно, конечно, удобно, но вот таскать "лопату" в кармане любят не все. И тут iPhone SE 2020 года для вас приятный сюрприз: диагональ составляет всего 4,7 дюйма.

Расцветки корпуса всего три: белая, черная и красная. При этом передняя панель во всех вариантах остается черной.

Для бедных ли?

В основе идеи iPhone SE – доступность для широкого круга покупателей, рассказали на презентации в Apple. Модель значительно дешевле, чем iPhone 11. Правда, насколько они "доступны" для российского потребителя, остается вопросом: SE с объемом памяти 64 Гб будет стоить 39 990 рублей, 128 Гб – 44 990 pyблей, а 256 Гб – 53 990 pyблей.

Кстати, о том, что аппарат "для бедных": в России, по убеждению президента, к среднему классу относятся все, кто получает больше 17 тысяч рублей в месяц. Поэтому в нашей стране, похоже, iPhone SE можно считать "айфоном для богатых", как и остальные "яблочные" девайсы. Например, жителю Алтайского края, где средняя зарплата в прошлом году составила 28 тысяч рублей, придется копить на аппарат пару месяцев. При этом придется сэкономить на еде.

Правда, "народным" этот телефон делает не нынешняя цена: предыдущий SE на старте продаж стоил почти столько же – 37 990 рублей. Дело в другом: модель изначально не передовая, а потому долго не устаревает. А пока Apple будет выпускать новые устройства, SE 2 станет постепенно дешеветь. Вот тогда-то и заживем: и iPhone купим, и без еды не останемся.

Когда появится в России?

В России предзаказ на iPhone SE 2 откроют в четверг, 23 апреля. В продажу он поступит 24 апреля.

Правда, для жителей Алтайского края у нас плохие новости: заказать смартфон на официальном сайте Apple не получится. Но в авторизованных магазинах (например, "М-Видео", "Эльдорадо" и DNS) можно будет сделать предзаказ одновременно со всеми жителями страны, после 23 апреля.

О том, когда же новинка появится в барнаульских магазинах, на горячих линиях ретейлеров пока молчат. Информация об этом (хотя бы примерная) появится уже после открытия предзаказов.