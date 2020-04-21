Без лопат и "челок". Apple показала новый iPhone "для бедных", но кому он по карману?

Компания Apple 15 апреля презентовала новый iPhone SE 2. Это обновленная версия предыдущей модели, которая стала очень популярной в России. Оно и понятно: многим хочется такой смартфон, чтобы и "яблоко", и стоил недорого. Новый iPhone SE под эти требования подходит: это современная начинка в старом корпусе, а стоит аппарат намного меньше ведущих моделей. Рассказываем, чем так хорош новый "айфон для бедных", действительно ли он такой бюджетный и когда его можно будет купить в России.
Летает не хуже 11-го
Что будет, если взять процессор от самого нового iPhone, поместить его в корпус от старого и начать продавать по сниженной цене: таким вопросом однажды задались в Apple и сами на него ответили, выпустив в 2016 году первый iPhone SE. В компании не прогадали: недорогой смартфон с характеристиками 6S и в корпусе 5S стал хитом продаж.
Теперь – новая попытка: в корпус от iPhone 8 разработчики поместили свой самый современный процессор A13 Bionic, на котором работают iPhone 11 и iPhone 11 Pro. А потому можно не сомневаться: в плане производительности новинка точно не разочарует покупателей.
Кстати, Face ID в iPhone SE 2 нет, так что разблокировать его придется отпечатком пальца. Задняя камера всего одна – на 12 мегапикселей (столько же на основной в iPhone 11). Несмотря на это, в новой модели есть портретный режим (даже на передней камере): при наведении на человека фон размывается, а лицо становится более четким. Еще одно преимущество – возможность съемки видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду. Как и iPhone 8, новый SE поддерживает беспроводную зарядку.
С кнопкой и без "челки"
Фирменная "челка" (черный прямоугольник вверху экрана), которая есть на всех последних моделях Apple, раздражает многих пользователей и стала поводом для множества мемов. Если вам она тоже не по душе, то и SE 2 вам определенно понравится: "челки" на нем нет.
Еще одна претензия к новым "яблочным" девайсам – большой размер экрана. Смотреть-то видео оно, конечно, удобно, но вот таскать "лопату" в кармане любят не все. И тут iPhone SE 2020 года для вас приятный сюрприз: диагональ составляет всего 4,7 дюйма.
Расцветки корпуса всего три: белая, черная и красная. При этом передняя панель во всех вариантах остается черной.
Для бедных ли?
В основе идеи iPhone SE – доступность для широкого круга покупателей, рассказали на презентации в Apple. Модель значительно дешевле, чем iPhone 11. Правда, насколько они "доступны" для российского потребителя, остается вопросом: SE с объемом памяти 64 Гб будет стоить 39 990 рублей, 128 Гб – 44 990 pyблей, а 256 Гб – 53 990 pyблей.
Кстати, о том, что аппарат "для бедных": в России, по убеждению президента, к среднему классу относятся все, кто получает больше 17 тысяч рублей в месяц. Поэтому в нашей стране, похоже, iPhone SE можно считать "айфоном для богатых", как и остальные "яблочные" девайсы. Например, жителю Алтайского края, где средняя зарплата в прошлом году составила 28 тысяч рублей, придется копить на аппарат пару месяцев. При этом придется сэкономить на еде.
Правда, "народным" этот телефон делает не нынешняя цена: предыдущий SE на старте продаж стоил почти столько же – 37 990 рублей. Дело в другом: модель изначально не передовая, а потому долго не устаревает. А пока Apple будет выпускать новые устройства, SE 2 станет постепенно дешеветь. Вот тогда-то и заживем: и iPhone купим, и без еды не останемся.
Когда появится в России?
В России предзаказ на iPhone SE 2 откроют в четверг, 23 апреля. В продажу он поступит 24 апреля.
Правда, для жителей Алтайского края у нас плохие новости: заказать смартфон на официальном сайте Apple не получится. Но в авторизованных магазинах (например, "М-Видео", "Эльдорадо" и DNS) можно будет сделать предзаказ одновременно со всеми жителями страны, после 23 апреля.
О том, когда же новинка появится в барнаульских магазинах, на горячих линиях ретейлеров пока молчат. Информация об этом (хотя бы примерная) появится уже после открытия предзаказов.
Комментарии
Нездоровый ажиотаж...
бред какойто. эполовцам просто нужно старые экраны сбагрить. Очень уж похож на 5 айфон, только по тоньше
Не лагает?
Приобретение нового айфона увеличивает сопротивляемость организма короновирусу на 75%.
Для российского "среднего" класса самое оно.