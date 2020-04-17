Коронавирус подтвердился у шахтера в Алтайском крае

В Алтайском крае за сутки подтвержден новый случай заражения коронавирусом, рассказали в региональном оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса. COVID-19 выявили у сотрудника подрядной организации, работающей на промплощадке Корболихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы" (пригород Змеиногорска).

Заболевшему 32 года. Он прибыл 31 марта на рудник из Республики Башкортостан, проживал в общежитии. 10 апреля его госпитализировали в КГБУЗ "Змеиногорская ЦРБ" с диагнозом "внебольничная пневмония". При лабораторном обследовании подтверждено инфицирование COVID-19.

Региональным управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю проводятся противоэпидемические мероприятия, определен круг контактных лиц – 84 человека. В их числе 72 человека по общежитию, 6 медицинских работников, 2 работника пищеблока, 2 сотрудника клининговой компании и 2 работника прачечной.

Выданы предписания в адрес ООО "Шахтостроительное управление", КГБУЗ "Змеиногорская ЦРБ" о проведении медицинского наблюдения, лабораторном обследовании контактных лиц, проведении заключительной дезинфекции в помещениях (по месту проживания, питания, оказания бытовых услуг и т.д.).

Губернатор края Виктор Томенко дал распоряжение министру здравоохранения края Дмитрию Попову осуществлять ежедневный контроль за всей группой контактных лиц, при необходимости направить медиков из краевого центра. Змеиногорской ЦРБ организовано наблюдение за состоянием данных граждан.

Оперативным штабом во взаимодействии с местными властями принято решение изолировать контактных лиц на одном этаже общежития предприятия. Организовано питание, дезинфекция помещения, решены бытовые вопросы. Режим изоляции контролируется работниками правоохранительных органов.

Общее число зараженных достигло 54. Большинство случаев выявили в Барнауле. Также зафиксированы заболевшие и в других населенных пунктах региона. В их числе Рубцовск, Бийск, Камень-на-Оби, Заринск, Новоалтайск, села Крутиха, Логовское, Советское и Шахи, а также поселок Комсомольский.

Первой в регионе заразилась жительница Барнаула, приехавшая из Доминиканской Республики, затем ее муж.

По данным на 17 апреля, около тысячи человек в Алтайском крае находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса. Часть из них – это люди, эвакуированные из Таиланда, Индонезии и Вьетнама.

Борт с 67 российскими гражданами прибыл 15 апреля в Казахстан. В тот же день россиян перевезли автобусами в алтайский обсерватор, который оборудован на базе зудиловского санатория "Сосновый бор". Большинство из них должны вскоре перевезти в родные регионы.