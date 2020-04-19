Без света, воды и зрелищ. Парки в Барнауле не откроют до лета

Парки города Барнаула с большой вероятностью не смогут начать свою работу в мае из-за эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом. Об этом amic.ru рассказал председатель комитета по культуре администрации Барнаула Валерий Паршков. Речи о проведении массовых мероприятий или концертов в парках до лета не стоит. Кроме того, существует вероятность, что они вообще будут закрыты для посещения в мае. Владельцы зеленых зон считают, что это большая ошибка. И вот почему.

Надо дать людям возможность гулять

Как рассказал руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев, в ведении которого находится "Изумрудный", сейчас парк открыт для посещений. Поскольку он является транзитным, то перекрыть его просто невозможно. С наступлением теплой погоды там каждый вечер гуляют многие барнаульцы, которые соблюдают меры предосторожности: носят маски и не приближаются друг к другу на расстояние ближе нескольких метров. Речи о проведении каких-то либо мероприятий в "Изумрудном" в ближайшее время, включая различные субботники, как это было в прошлом году с участием губернатора Томенко, не стоит.

"Парк не закрыт. Мы не стали вешать никаких табличек. Предполагается, что люди не будут компаниями собираться. При этом там много людей. Я не переживаю по этому поводу. Парк в городских условиях – одно из немногих мест сегодня, где можно гулять, соблюдая дистанцию. Я считаю, что надо давать возможность гулять людям в парках, не закрывать их. При этом, повторюсь, необходимо соблюдать меры безопасности", – сообщил Владислав Вакаев.

Он выразил надежду, что руководство края услышит его просьбы и разрешит людям проводить время весной в зеленых зонах. Тем более, как подчеркнул Вакаев, многие барнаульцы просто устали за месяц самоизоляции сидеть в четырех стенах дома и им хочется гулять на свежем воздухе. Поскольку парк бюджетный, то пока может прокормить себя сам. Однако в данном случае нужно думать именно о комфорте горожан, которые не должны быть лишены прогулок.

"На западе парки разрешены для прогулок во время коронавируса. Почему бы и нам не сделать так?" – заключил Владислав Вакаев.

"Все хреново"

Как пояснил amic.ru управляющий барнаульским Парком спорта Смертина Алексей Трофимов, еще в конце марта они фактически перестали работать. Поскольку парк коммерческий, то должен зарабатывать на мероприятиях. Сейчас их проводить, согласно указу губернатора, нельзя. Закрыта и гостиница при парке, кафе, где каждые выходные традиционно проходят различные мероприятия, в том числе свадьбы. Также закрыта по понятным причинам и футбольная школа Алексея Смертина. Лишившись дохода, Парк спорта не может работать. Запас прочности – до лета.

"Все хреново. В первую очередь переживаю за персонал. Был у нас запас прочности для текущего сезона. Все деньги, что планировали потратить на подготовку к летнему сезону, вынужден был выдать сотрудникам в качестве зарплаты за март и апрель. Отключил свет. По несколько часов в день вывожу сотрудников и вместе хоть как-то следим за территорией. Я лично кидал снег на пляже. Шеф-повар с водителем крышу красят. Все работаем в таком режиме поддержания территории", – пояснил Алексей Трофимов.

По его словам, они планируют открыть в июне бассейн на территории парка, который уже несколько лет пользуется популярностью у жителей Барнаула. Однако управляющий не уверен, что в нынешней ситуации вообще удастся открыть его вовремя. Даже если эпидемия пройдет – люди будут бояться посещать места массового скопления людей. К тому же при самой плохой ситуации летом из-за коронавируса вообще могут продлить режим ограничения. Тогда на всем летнем сезоне можно ставить крест.

Алексей Трофимов также напомнил, что в ближайшие полтора месяца не будет в парке ни одного мероприятия.

"Отключили тепло, свет, чтобы начать экономить. По нам коронавирус ударил еще в конце марта. Все, что планировали сделать в этом году в парке – мы перенесли на следующий год. Для меня главное, чтобы сотрудники получили зарплату", – добавил он.

Зоопарк в онлайне

Барнаульский зоопарк закрыли еще 27 марта. Как пояснил его директор Сергей Писарев, это был самый разгар школьных каникул. По оценке директора, за выходные зоопарк посещают от 2 до 5 тысяч человек, суммарная выручка за уикенд могла составить таким образом 300-400 тысяч рублей. Сейчас в ежедневном режиме представители зоопарка устраивают онлайн-трансляции в интернете, где рассказывают, как живут животные на самоизоляции.

Штат сотрудников Барнаульского зоопарка сейчас составляет 48 человек, не считая администрацию. То есть это те люди, кто непосредственно ухаживает за животными.

"Когда в марте я всех собрал и объявил о решении закрыть зоопарк, подчеркнул, что мы – предприятие непрерывного цикла, так как животных необходимо постоянно кормить. Сейчас все сотрудники работают по сокращенному графику, но зарплату получают, как и прежде. Сегодня мы уже полностью рассчитываемся за март", – говорит Писарев.

Директор зоопарка подчеркивает, что подушка безопасности у заведения есть.

"Если понадобится, то и машины свои продадим – не впервой. Раньше квартиры продавали, чтобы построить в Барнауле зоопарк, поэтому здесь нет проблем", – убежден Сергей Писарев.