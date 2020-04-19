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Без света, воды и зрелищ. Парки в Барнауле не откроют до лета

, ИА "Амител"
Уже понятно, что закрытие парков – большая ошибка
Фото: Екатерина Смолихина

Фото: Екатерина Смолихина

Парки города Барнаула с большой вероятностью не смогут начать свою работу в мае из-за эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом. Об этом amic.ru рассказал председатель комитета по культуре администрации Барнаула Валерий Паршков. Речи о проведении массовых мероприятий или концертов в парках до лета не стоит. Кроме того, существует вероятность, что они вообще будут закрыты для посещения в мае. Владельцы зеленых зон считают, что это большая ошибка. И вот почему. 

Надо дать людям возможность гулять

Как рассказал руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев, в ведении которого находится "Изумрудный", сейчас парк открыт для посещений. Поскольку он является транзитным, то перекрыть его просто невозможно. С наступлением теплой погоды там каждый вечер гуляют многие барнаульцы, которые соблюдают меры предосторожности: носят маски и не приближаются друг к другу на расстояние ближе нескольких метров. Речи о проведении каких-то либо мероприятий в "Изумрудном" в ближайшее время, включая различные субботники, как это было в прошлом году с участием губернатора Томенко, не стоит. 

"Парк не закрыт. Мы не стали вешать никаких табличек. Предполагается, что люди не будут компаниями собираться. При этом там много людей. Я не переживаю по этому поводу. Парк в городских условиях – одно из немногих мест сегодня, где можно гулять, соблюдая дистанцию. Я считаю, что надо давать возможность гулять людям в парках, не закрывать их. При этом, повторюсь, необходимо соблюдать меры безопасности", – сообщил Владислав Вакаев.

Он выразил надежду, что руководство края услышит его просьбы и разрешит людям проводить время весной в зеленых зонах. Тем более, как подчеркнул Вакаев, многие барнаульцы просто устали за месяц самоизоляции сидеть в четырех стенах дома и им хочется гулять на свежем воздухе. Поскольку парк бюджетный, то пока может прокормить себя сам. Однако в данном случае нужно думать именно о комфорте горожан, которые не должны быть лишены прогулок. 

"На западе парки разрешены для прогулок во время коронавируса. Почему бы и нам не сделать так?" – заключил Владислав Вакаев.

"Все хреново"

Как пояснил amic.ru управляющий барнаульским Парком спорта Смертина Алексей Трофимов, еще в конце марта они фактически перестали работать. Поскольку парк коммерческий, то должен зарабатывать на мероприятиях. Сейчас их проводить, согласно указу губернатора, нельзя. Закрыта и гостиница при парке, кафе, где каждые выходные традиционно проходят различные мероприятия, в том числе свадьбы. Также закрыта по понятным причинам и футбольная школа Алексея Смертина. Лишившись дохода, Парк спорта не может работать. Запас прочности – до лета. 

"Все хреново. В первую очередь переживаю за персонал. Был у нас запас прочности для текущего сезона. Все деньги, что планировали потратить на подготовку к летнему сезону, вынужден был выдать сотрудникам в качестве зарплаты за март и апрель. Отключил свет. По несколько часов в день вывожу сотрудников и вместе хоть как-то следим за территорией. Я лично кидал снег на пляже. Шеф-повар с водителем крышу красят. Все работаем в таком режиме поддержания территории", – пояснил Алексей Трофимов.

По его словам, они планируют открыть в июне бассейн на территории парка, который уже несколько лет пользуется популярностью у жителей Барнаула. Однако управляющий не уверен, что в нынешней ситуации вообще удастся открыть его вовремя. Даже если эпидемия пройдет – люди будут бояться посещать места массового скопления людей. К тому же при самой плохой ситуации летом из-за коронавируса вообще могут продлить режим ограничения. Тогда на всем летнем сезоне можно ставить крест. 

Алексей Трофимов также напомнил, что в ближайшие полтора месяца не будет в парке ни одного мероприятия. 

"Отключили тепло, свет, чтобы начать экономить. По нам коронавирус ударил еще в конце марта. Все, что планировали сделать в этом году в парке – мы перенесли на следующий год. Для меня главное, чтобы сотрудники получили зарплату", – добавил он.

Зоопарк в онлайне

Барнаульский зоопарк закрыли еще 27 марта. Как пояснил его директор Сергей Писарев, это был самый разгар школьных каникул. По оценке директора, за выходные зоопарк посещают от 2 до 5 тысяч человек, суммарная выручка за уикенд могла составить таким образом 300-400 тысяч рублей. Сейчас в ежедневном режиме представители зоопарка устраивают онлайн-трансляции в интернете, где рассказывают, как живут животные на самоизоляции.  

Штат сотрудников Барнаульского зоопарка сейчас составляет 48 человек, не считая администрацию. То есть это те люди, кто непосредственно ухаживает за животными.

"Когда в марте я всех собрал и объявил о решении закрыть зоопарк, подчеркнул, что мы – предприятие непрерывного цикла, так как животных необходимо постоянно кормить. Сейчас все сотрудники работают по сокращенному графику, но зарплату получают, как и прежде. Сегодня мы уже полностью рассчитываемся за март", – говорит Писарев.

Директор зоопарка подчеркивает, что подушка безопасности у заведения есть.

"Если понадобится, то и машины свои продадим – не впервой. Раньше квартиры продавали, чтобы построить в Барнауле зоопарк, поэтому здесь нет проблем", – убежден Сергей Писарев.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

19.04.2020 07:35
- гость -

вроде МЧС говорит, что маски на улице носить не нужно.
собираться в группы не нужно , чтобы не переопыляться - кто не понял?
но закрыть парки - это.. хм... не мудрое решение

19.04.2020 07:42
- гость -

Интересно, как скоро ращвенчают весь этот миф о "страшном вирусе"?

19.04.2020 08:14
CALIBR

19.04.2020 07:42
- гость -
Интересно, как скоро ращвенчают весь этот миф о "страшном вирусе"?
+++++++++++++
Никогда , если уж самые маститые апологеты ,такие к примеру,как доктор А.Мясников -гуру российских носителей ТВ на плечах,сдался и признал свою ошибку.

"В феврале Мясников утверждал, что коронавирус может быть полезным для россиян. По его словам, люди начали внимательнее следить за здоровьем, испугавшись болезни. Тогда он говорил, что шанс заразиться коронавирусом в России равен нулю. В апреле врач признал, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу."

Очевидно , за умение признавать свои ошибки и был назначен главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Он сообщил изданию «Подъем», что в настоящее время приступил к своим обязанностям".

*главное что ? Держать нос по ветру и уметь переобуваться в воздухе ,на лету.

19.04.2020 08:18
CALIBR

А между тем ,жизнь продолжается - практически на всех открытых школьных стадионах и площадках , детвора резвится,радуясь солнцу и теплу.

С Пасхой православные!

19.04.2020 08:26
Гость

А что это сегодня статья без миллиона фото управляющего Парком спорта? Он же даже снег кидал?!

19.04.2020 10:10
- гость -

Маразм крепчает.

19.04.2020 19:01
Ирина

В парк "Лесная сказка" идут семьями, пары держатся за руки ,как будто и нет карантина!Закрывайте парк со всех сторон, полицию привлекайте-никто дома не сидит, и воспринимает все происходящее как каникулы!

20.04.2020 08:19
Денис

Достали нытики бизнесмены благодаря им карантин превратился в фейк спустя неделю

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