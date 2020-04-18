Джонни Депп зарегистрировался в Instagram и посвятил первый пост коронавирусу

Джонни Депп, как и все мы, находится на самоизоляции. Раньше он считал, что соцсети бесполезны, но теперь изменил мнение и зарегистрировался в Instagram.

В своем первом видео он поговорил с подписчиками о коронавирусе и поддержал всех, кто потерял работу или свой бизнес.

"Это мой первый опыт общения через соцсети, я такого еще не делал. Не мог найти повода для этого. Сейчас самое время начать диалог", – отметил Депп.

Актер призвал людей оставаться дома и быть аккуратными. Он добавил, что, несмотря на то, что все мы сейчас "связаны по рукам и ногам", наши головы свободны и посоветовал использовать это время для чего-то нового.

Менее чем за двое суток на официальную страницу Джонни Деппа подписались 1,8 млн человек.