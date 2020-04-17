Затон и поселок Ильича стали менее подтопляемыми

Затон и поселок Ильича подготовили к паводку отсыпкой низменных мест. Об этом сообщает пресс-центр администрации Барнаула со ссылкой на слова первого вице-мэра Анатолия Воронкова.

По его словам, прохождение весеннего паводка находится на особом контроле. Сейчас службы отрабатывают схемы эвакуации населения с учетом эпидемиологической ситуации. "Расслабляться повода нет, надо быть готовым к развитию любой паводковой ситуации", — подчеркнул Воронков.

В этом году власти дополнительно подготовили Затон и поселок Ильича. Теперь благодаря отсыпке для Затона критический уровень воды в Оби увеличился с 540 до 560 см, для поселка Ильича — с 600 до 650 см. По состоянию на 17 апреля уровень реки составляет 341 см.

Как ранее сообщил amic.ru, 16 апреля стало известно о подтоплении 31 приусадебного участка в Красногорском районе. Люди отказались эвакуироваться, однако в районе уже работает оперативная группа ГУ МЧС по краю, а на случай ухудшения ситуации в районе подготовили пункты временного размещения.