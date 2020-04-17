В ночь на 18 апреля в Барнауле дезинцифируют еще 31 дорогу

Поздним вечером 17 апреля в Барнауле продолжится обработка дорог и тротуаров краевой столицы дезинфицирующим раствором. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Распыление жидкости будут осуществлять в ночное время. Работы стартуют в 23:00. На улицах во время обработки дезинфицирующим раствором ограничат движение.

Дороги, на которых будет проводиться дезинфекция располагаются на 31 улице. В их число включили: 1-я Западная, 4-я Западная, 5-я Западная, 10-я Западная, 11-я Западная, 8 Марта, 40 Лет Октября, Беляева и Бульвар 9 Января.

Кроме того, произведут обработку улиц Водопроводной, Воровского, Глушкова, Горно-Алтайской, Карла Маркса, Красноярской, Маяковского, Парфенова, Пионеров, Понтонный мост, Профсоюзов, Путиловской, Рубцовской, Северо-Западной, Смирнова, Тимуровской, Цеховой, Чеглецова, Чудненко, Шевченко, а также проулка Кулагина, малого проспекта Космонавтов и проспекта Калинина.

Как ранее писал amic.ru, состав дезинфицирующего раствора определили специалисты учреждения совместно с Роспотребнадзором. Они рассчитали оптимальный процент хлора в воде.