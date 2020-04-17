Бывшего замглавы алтайского Минстроя отправили в СИЗО

Бывший замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края Андрей Голубцов отправился в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.
Мера пресечения выбрана по ходатайству следователя. Голубцову предъявили обвинение в крупном взяточничестве. По версии правоохранителей, Голубцов получил два миллиона рублей от директора фирмы, занимающейся строительством коммуникаций для водоснабжения и газоотведения. Взятка предназначалась за принятие решения в пользу коммерческой организации как подрядчика по капремонту объектов теплоснабжения, а также беспрепятственную приемку выполненных работ.
Как уже сообщал amic.ru, 16 апреля правоохранительные органы провели обыск в Министерстве строительства и ЖКХ края. Ранее, 11 апреля, Голубцов подал в отставку по собственному желанию.
Комментарии
А тот кто давал взятки, на свободе?
Да. И он помог реально "взять" министра за "жабры". Еще млн засветятся.
Справный фраерок, гладенький.