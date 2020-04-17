В Барнауле открыли госпиталь для инфицированных коронавирусом детей

Инфекционный госпиталь для детей, у которых подтвержден коронавирус, открыли в Барнауле на базе Центра охраны материнства и детства Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Его развернули в отдельно стоящем четырехэтажном здании по адресу ул. Попова, 31. Госпиталь рассчитан на 108 коек, в том числе 15 – в реанимации, 16 – в палатах интенсивной терапии, 6 – в боксах. Больница также оснащена 15 аппаратами искусственной вентиляции легких. Кроме того, имеются кислородные концентраторы.

Сейчас в больнице четыре пациента: двое детей 2-х и 3-х лет и двое взрослых. У них лабораторно подтвержденная коронавирусная инфекция.

"Состояние больных удовлетворительное. Болезнь протекает в легкой форме, пневмонии нет. Лечение получают в полном объеме", – констатировали в Минздраве.

В ведомстве уточнили, что штат медицинского учреждения полностью укомплектован. Все необходимые медикаменты есть в наличии, в том числе дезинфекционные и антисептические средства.

Как ранее писал amic.ru, при подозрении на коронавирус пациентов будут держать в боксах. При подтверждении их переведут в основное отделение, где оборудованы палаты "мать и дитя" и двухместные палаты. Дети до 7 лет будут находиться с родителем или представителем родителя, если у него подтвержден диагноз COVID-19.

Напомним, в Алтайском крае коронавирус выявили у шести детей. Их состояние оценивается как удовлетворительное.