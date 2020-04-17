В Барнауле открыли госпиталь для инфицированных коронавирусом детей

Инфекционный госпиталь для детей, у которых подтвержден коронавирус, открыли в Барнауле на базе Центра охраны материнства и детства Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Его развернули в отдельно стоящем четырехэтажном здании по адресу ул. Попова, 31. Госпиталь рассчитан на 108 коек, в том числе 15 – в реанимации, 16 – в палатах интенсивной терапии, 6 – в боксах. Больница также оснащена 15 аппаратами искусственной вентиляции легких. Кроме того, имеются кислородные концентраторы.
Сейчас в больнице четыре пациента: двое детей 2-х и 3-х лет и двое взрослых. У них лабораторно подтвержденная коронавирусная инфекция.
"Состояние больных удовлетворительное. Болезнь протекает в легкой форме, пневмонии нет. Лечение получают в полном объеме", – констатировали в Минздраве.
В ведомстве уточнили, что штат медицинского учреждения полностью укомплектован. Все необходимые медикаменты есть в наличии, в том числе дезинфекционные и антисептические средства.
Как ранее писал amic.ru, при подозрении на коронавирус пациентов будут держать в боксах. При подтверждении их переведут в основное отделение, где оборудованы палаты "мать и дитя" и двухместные палаты. Дети до 7 лет будут находиться с родителем или представителем родителя, если у него подтвержден диагноз COVID-19.
Напомним, в Алтайском крае коронавирус выявили у шести детей. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Комментарии
Осталось кладбище открыть
Федеральная налоговая служба предложила собрать все данные о человеке в единый реестр. По словам замруководителя ведомства Виталия Колесникова, это позволит определять доходы каждого домохозяйства, пишет "Интерфакс".
"Реестр позволит выстроить на основании данных о человеке его семейные связи, соответственно, потом, используя информационные ресурсы других ведомств, можно будет рассчитать доход семьи, среднедушевые доходы, установить любой контроль, любые пороги и оказывать, соответственно, правительству, президенту ту помощь, которая будет нужна именно в данном случае", – сказал Колесников.
В проекте указано, что в реестр будут включены основные данные (ФИО, дата и место рождения, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные, а также дополнительные (семейное положение, родственные связи и прочее).
интересно почему нельзя коменты добавить
17.04.2020 18:39
"...установить любой контроль, любые пороги и оказывать, соответственно, правительству, президенту ту помощь, которая будет нужна именно в данном случае"
оказывать помощь президенту и правительству?....