Двух нарушителей режима самоизоляции в Алтайском крае оштрафовали на 15 тысяч рублей

Сотрудники полиции при проверке соблюдения режима самоизоляции в Барнауле оштрафовали двух нарушителей, прибывших из-за рубежа, рассказали в МВД.

В начале апреля полицейские остановили для проверки документов автомобиль, которым управлял 29-летний мужчина. Оказалось, что он находится в списке граждан, которые прибыли в Россию из неблагополучных по COVID-2019 стран. Он должен был 14 дней провести дома на самоизоляции, но нарушил закон. Во втором случае был оштрафован мужчина 1984 года рождения, который также прилетел в Россию и не соблюдал правила.

В отношении нарушителей были составлены протоколы по части 2 статьи 6.3 административного кодекса. Суд признал обоих граждан виновными и назначил им наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.