Трансляция спектакля "Слишком женатый таксист" Алтайского театра драмы

Представляем вниманию читателей онлайн-трансляцию спектакля "Слишком женатый таксист" в исполнении актеров Алтайского краевого театра драмы.

Ее делают специально для тех, кто соблюдает режим самоизоляции, но очень скучает по искусству.

Спектакль по пьесе Рэя Куни впервые поставил Юрий Ядровский в 2004 году. В нем сыграли артисты Виталий Маховой, Елена Половинкина, Эдуард Тимошенко и другие.

Трансляция начинается в 19 часов на YouTube-канале "Вести Алтай". Посмотреть ее можно и не переходя на видеохостинг — прямо на сайте amic.ru. Затем запись спектакля удалят.