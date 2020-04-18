Алкоголизм, ожирение, стресс. Что ждет барнаульцев после завершения самоизоляции

После завершения самоизоляции многие жители Барнаула будут жаловаться на избыточный вес, мигрень, проблемы с дыханием и кровообращением, уверены алтайские врачи. Они предупреждают: соблюдать режим, который позволяет избежать распространения вируса, нужно, но и полностью отказываться от прогулок на свежем воздухе нельзя. Иначе могут обостриться хронические заболевания и возникнуть новые.

Психические и физические проблемы

Уже почти три недели многие жители городов и сел Алтайского края выходят из дома только для поездок на работу, чтобы дойти до магазина, вынести мусор и выгулять домашних животных. Конечно, нарушителей режима самоизоляции много. Но те, кто его беспрекословно соблюдают, рискуют подорвать здоровье, говорит врач Игорь Червяков.

"У многих увеличивается риск обострения хронических заболеваний: гипертонии, диабета, остеохондроза. При малоподвижном образе жизни возрастает склонность к образованию тромбов, и в результате люди могут столкнуться с такими последствиями, как варикозная болезнь и тромбофлебит. Не стоит забывать, что домоседов подстерегают гиподинамия (нарушение опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения при ограничении движения), обжорство, стресс, снижение иммунитета", – отмечает специалист.

Самоизоляция, постоянное беспокойство за здоровье своих близких, страх потерять работу и остаться без денег "бьют" и по психическому состоянию барнаульцев. У многих жителей развиваются симптомы тревоги, раздражительности, бессонницы и депрессии, усиливаются проявления неврозов, астении, мигрени, говорит Игорь Червяков.

"Как результат – вспышки гнева, ссоры с близкими, доходящие до домашнего насилия. Изоляция – это не только испытание для одного, но и возможность увидеть то, что не замечали раньше в близких, катализатор кризиса семейных отношений", – уверен врач.

"Не нужно "шарохаться" по магазинам

Режим самоизоляции категорически запрещено нарушать гражданам старше 65 лет, о чем сказано в указе губернатора. Поэтому врачи рекомендуют всем пожилым людям почаще проветривать квартиру, выходить на балкон, а тем, кто живет в частном доме, минимум 40 минут в день проводить вне его стен. Всем остальным медики советуют ежедневно выходить на прогулку, но соблюдать меры предосторожности.

"Президент говорит: если вытерпим, высидим дома, то к лету справимся с этой проблемой. Если будем нарушать режим, то вирус и дальше будет распространяться. Но человек не может без движения, а из-за того, что долго будут сидеть дома, сопьются и поубивают друг друга. Это статистика. Гулять нужно. Но, например, рано утром или поздно вечером, когда на улице меньше всего людей. Обязательно носить маски и перчатки. Не нужно "шарохаться" по магазинам", – убеждена барнаульский врач Ирина.

Многие барнаульцы, говорит она, уже жалуются на лишние килограммы, которые успели набрать за три недели. Им важно пересмотреть свой принцип питания и ежедневно заниматься спортом, пусть и дома.

"Когда нет движения, калорийная пища не нужна. Но от безделья мы часто не контролируем свой аппетит, и как итог – лишние килограммы. Сбросить их или не набрать помогут домашние тренажеры, простые гимнастические упражнения. Не забывайте почаще проветривать помещение, делать дыхательную гимнастику. А вот недостаток прямого солнечного света может компенсировать прием витамина D, поливитаминов и фиточаи", – советует Игорь Червяков.

Также он рекомендует заменить телевизор книгой, а интернет – телефонным общением с родными, друзьями, коллегами.

"При разговоре ты уже не "купаешься" в бесконечном потоке депрессивных новостей, переполняющих интернет. Соблюдение этих простых правил позволит сохранить здоровье в вынужденных условиях самоизоляции", – резюмирует врач.

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