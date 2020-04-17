Прусакова пожалела алтайских школьников после дистанционного собрания АКЗС

Руководитель фракции КПРФ в региональном парламенте Алтайского края Мария Прусакова пожалела школьников после того, как почувствовала "все прелести" дистанционной работы. Об этом она написала на своем аккаунте в Instagram.

"Бедные школьники, учителя и их родители, им целый аппарат Законодательного Собрания тех.помощь не оказывает, как они справляются с организацией учебного процесса, уму непостижимо", — написала депутат.

По ее словам, обсуждению вопросов по видеоконференции мешали постоянные технические сбои.

"Технические сбои во время выступления докладчиков и невозможность вести полноценное обсуждение вопросов, вызывают большие сомнения в легитимности проведения сессии в таком формате", — констатировала глава регионального отделения коммунистов.

В связи с серьезностью готовящихся к обсуждению вопросов, таких как бюджет и поддержка населения во время самоизоляции, Прусакова предложила взять пример с депутатов Госдумы, которые несмотря на значительно более сложную обстановку в Москве проводят заседания в "практически обычном формате".

Напомним, Мария Прусакова прилетела в Барнаул одним рейсом с жительницей краевой столицы, которая оказалась заражена коронавирусом. Тесты показали, что коммунистка не является носительницей COVUD-19.