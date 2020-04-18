В Барнауле восстановили туристическую эмблему у Нагорного парка

Туристическую эмблему Барнаула спустя три года вернули в Нагорный парк, сообщает пресс-служба мэрии. Логотип позиционирует столицу Алтайского края как сибирский город, о чем и говорит надпись на конструкции.

Стилизованную под изображение медведя литеру "Б" в 2015 году подарил городу на 285-летний юбилей предприниматель, но она простояла лишь два года.

"Она стала местом притяжения туристов и жителей города, — рассказали в пресс-службе городской администрации. — Возле туристического символа было сделано множество фотографий, которые выкладывались в социальные сети и повышали узнаваемость столицы Алтайского края".

Накрывший краевую столицу в 2017 году ураган разрушил эмблему. В мэрии отреагировали на многочисленные просьбы и вернули горожанам восстановленный туристический символ.