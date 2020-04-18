Число заражений коронавирусом в Алтайском крае достигло 63

В Алтайском крае увеличилось число людей, заболевших коронавирусом. По информации регионального оперативного штаба, за последние сутки выявлено 10 инфицированных, среди которых и 32-летний шахтер, о котором amic.ru сообщал накануне. Также известно, что одним из заболевших является ребенок. Таким образом, общее число зараженных COVID-19 составило 63.
Как сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса, круг муниципальных образований, где выявлены заболевшие, расширился до 13: Барнаул – 42 человека, Камень-на-Оби – 3, Павловский район – 3, Первомайский район – 2, с. Крутихинский район – 3, Советский район – 2. В городах Бийск, Рубцовск, Заринск, Новоалтайск по-прежнему по одному заболевшему. Впервые инфицированные выявлены в Змеиногорске – 1 человек, Горняке – 2 человека, Поспелихинском районе (с. Николаевка – 1 человек).
После того, как в регионе заболел шестой ребенок, в Барнауле открыли специализированный госпиталь, в котором лечат заболевших коронавирусом детей и их родителей. По данным на 17 апреля, там получают медицинскую помощь четыре пациента – двое детей и двое взрослых.
В связи с угрозой распространения COVID-19 в регионе действует режим самоизоляции. Его ввел губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Комментарии
Тестировать надо ВСЕХ у кого симптомы ОРЗ и ОРВИ, всех кто покашливает и кто температурит.
С остальными шахтерами что? Отрицательно? Отсутсвие клинических проявлений, чтобы вообще направлять на анализ?
Блин, я вчера соком поперхнулся, сильно кашлял, кашлял и думал, где бы тест на вирус достать, ну так, на всякий случай...
А потом подумал - это наверное и есть психоз...
Как в других странах протекает карантин
@Карантин: французов попросили не доносить на соседей.
Во время карантина в некоторых регионах Франции около 70% звонков в полицию составляют доносы. Мэр 20-го округа французской столицы обратилась к парижанам с просьбой прекратить доносы. По ее словам, они бесполезны и мешают дозвониться в полицию свидетелям и жертвам настоящих преступлений.@
Тут надо использовать термин выявлены.
Тесты на вирус не имеют ценности, если нет явных симптомов. А вот на антитела нужны поголовно. Вчера в каких-то СМИ была инфа, что 70-80% бессимптомники.
Тест на антитела показывает перенесение любых коронавирусных болезней. Среди них много безобидных. Поэтому тоже пальцем в небо.
Заразились - пусть лечатся.
в горле першит и покашливаю.
То ли от того что хлоркой подъезд протравили, аж глаза щипет, то ли легкое орз, то ли самовнушение
18.04.2020 11:12
- гость -
Пей пустырник, проветривай помещение почаще.
В данном случае результаты противоречивы.
18.04.2020 11:11
- гость
А более точных нет? И ранее перенесенная не даёт иммунитет от этой? Ведь гриппозную вакцину прививают абы какую, но обещают иммунитет в текущей году
коровьева говна меньше на грядки набрасывай тогда и вонять не будет.