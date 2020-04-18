Число заражений коронавирусом в Алтайском крае достигло 63

В Алтайском крае увеличилось число людей, заболевших коронавирусом. По информации регионального оперативного штаба, за последние сутки выявлено 10 инфицированных, среди которых и 32-летний шахтер, о котором amic.ru сообщал накануне. Также известно, что одним из заболевших является ребенок. Таким образом, общее число зараженных COVID-19 составило 63.

Как сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса, круг муниципальных образований, где выявлены заболевшие, расширился до 13: Барнаул – 42 человека, Камень-на-Оби – 3, Павловский район – 3, Первомайский район – 2, с. Крутихинский район – 3, Советский район – 2. В городах Бийск, Рубцовск, Заринск, Новоалтайск по-прежнему по одному заболевшему. Впервые инфицированные выявлены в Змеиногорске – 1 человек, Горняке – 2 человека, Поспелихинском районе (с. Николаевка – 1 человек).

После того, как в регионе заболел шестой ребенок, в Барнауле открыли специализированный госпиталь, в котором лечат заболевших коронавирусом детей и их родителей. По данным на 17 апреля, там получают медицинскую помощь четыре пациента – двое детей и двое взрослых.

В связи с угрозой распространения COVID-19 в регионе действует режим самоизоляции. Его ввел губернатор Алтайского края Виктор Томенко.