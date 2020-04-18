Барнаульцы смогут освятить куличи возле храмов

19 и 20 апреля барнаульские священнослужители рядом с храмами будут освящать пасхальные куличи, сообщил amic.ru настоятель храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца иерей Роман Неверов.
По его словам, служители церкви будут готовы провести освящение с 12:00 до 20:00. Кроме того, это можно будет сделать ночью, после того, как пройдет литургия.
Однако людей в церкви пускать не будут в связи с угрозой распространения коронавируса. Соответствующий указ подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Некоторые представители РПЦ не согласились с тем, что такая мера необходима. В частности, с критикой выступил священник Александр Микушин. Он обратил внимание на то, что доступ людей в пивные магазины, в отличие от храмов, никто не ограничивал.
Комментарии
А вне храма бабки будут стоять в 2х метрах друг от друга?
Максимум-полметра!
Что же за необходимость такая у этих ......отцов в освящении?
Только что мимо дома две с куличами в сторону церкви попёрлись.Явно старше 65.
Милиция их уже ждёт?