Первые заболевшие COVID-19 в Республике Алтай могли контактировать с 328 людьми

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил, что у проживающих с первыми заболевшими из села Онгудай дочери и двух внуков тесты отрицательные, коронавируса нет, они продолжают находиться на карантине под наблюдением. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по коронавирусу.

"Выявлено 328 контактных лиц. Результаты исследования на коронавирус у всех отрицательные. Таким образом, на данный момент в Республике Алтай два человека с выявленным коронавирусом, заболевание у них протекает в легкой форме", – рассказал глава региона.

По данным на утро 18 апреля, в Республике Алтай подтверждено два случая заражения коронавирусом. О первом инфицированном стало известно 16 апреля. Тогда COVID-19 обнаружили в Онгудайском районе у местной жительницы. На следующий день, 17 апреля, операштаб сообщил о положительном тесте на коронавирус у ее мужа.