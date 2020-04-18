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Первые заболевшие COVID-19 в Республике Алтай могли контактировать с 328 людьми

, ИА "Амител"
У всех тесты отрицательные
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил, что у проживающих с первыми заболевшими из села Онгудай дочери и двух внуков тесты отрицательные, коронавируса нет, они продолжают находиться на карантине под наблюдением. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по коронавирусу.

"Выявлено 328 контактных лиц. Результаты исследования на коронавирус у всех отрицательные. Таким образом, на данный момент в Республике Алтай два человека с выявленным коронавирусом, заболевание у них протекает в легкой форме", – рассказал глава региона. 

По данным на утро 18 апреля, в Республике Алтай подтверждено два случая заражения коронавирусом. О первом инфицированном стало известно 16 апреля. Тогда COVID-19 обнаружили в Онгудайском районе у местной жительницы. На следующий день, 17 апреля, операштаб сообщил о положительном тесте на коронавирус у ее мужа.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

18.04.2020 08:59
- гость -

Здоровья им.

18.04.2020 09:55
- гость -

Государство полностью взяло расходы по содержанию людей на карантине. А это четырехразовое питание, организация досуга, проведение тестов на коронавирус каждый день. ---ЭТО ВЬЕТНАМ...

18.04.2020 10:09
Бред

Знаю процедуру проведения теста. Как у 328 человек за 1,5 суток провели всем тесты? Ну это же бред. По спец договору проводили товарищу тест, заняло 3 дня.

18.04.2020 10:17
- гость -

18.04.2020 10:09
Бред

Сходи в киевское кафе, там тебя уже ждут.

18.04.2020 10:29
- гость -

328 контактов?
Какие общительные пенсионеры

18.04.2020 11:23
- гость -

У нас все в бреду.

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