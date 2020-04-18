Количество умерших пациентов с коронавирусом в мире превысило 150 тысяч человек

В мире с подтвержденным коронавирусом скончались 154 142 человека, следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает статистику по COVID-19 в реальном времени.
При этом более ста тысяч летальных исходов пришлись на пять стран – США, Италию, Испанию, Францию и Великобританию. В общей сложности в мире подтверждено более 2,24 миллиона случаев инфицирования COVID-19. Выздоровели уже 569,5 тысячи пациентов.
Добавим, что в России от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 273 человека. В Алтайском крае и Республике Алтай смертей с начала эпидемии зафиксировано не было.
Комментарии
ну вот ровно столько сколько умирает в мире за один день.То есть за 4 месяца умерло не 18 миллионов,а 18 миллионов 150 тысяч.Вай вай пандемия.Даже колебания обычного графика не вызвала.
Вы не правильно считаете.
В мире по естественным причинам в день умирает 300 тысяч человек.
За 4 месяца разгула коронавируса умерло столько, сколько умирает за 12 часов в обычном режиме.
И надо учесть, что часть из этих 150 тысяч умерли бы и без коронавируса, ибо там много хроников, глубоких стариков.
Возьми агломерацию Нью-Йорк-Джерси США 18 тысяч смертей за месяц.
Идиоты, вы просто не знаете каково это
АБАЛДЕЕЕТЬ! Заражено целых 0,03% от населения Земли! А умерло 0,002%. Вы о какой пандемии? Онкологию регистрируют по 10млн. в год! И половина из них умирает, т.е. 5млн.! И никому нет дела. Я уж не говорю про сердечно-сосудистые, от которых умирает 20млн. в год.
18.04.2020 14:22
- гость -
каково что? болеть ОРВИ?