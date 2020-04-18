Количество умерших пациентов с коронавирусом в мире превысило 150 тысяч человек

В мире с подтвержденным коронавирусом скончались 154 142 человека, следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает статистику по COVID-19 в реальном времени.

При этом более ста тысяч летальных исходов пришлись на пять стран – США, Италию, Испанию, Францию и Великобританию. В общей сложности в мире подтверждено более 2,24 миллиона случаев инфицирования COVID-19. Выздоровели уже 569,5 тысячи пациентов.

Добавим, что в России от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 273 человека. В Алтайском крае и Республике Алтай смертей с начала эпидемии зафиксировано не было.