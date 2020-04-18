Несколько трасс подтопило в Алтайском крае из-за паводка

В Алтайском крае в связи с активным таянием снега и весенним половодьем рек остаются затопленными локальные участки дорог, информируют в региональном Минтрансе.

Из-за этого ограничен проезд с 13 по 16 километр автодороги Красногорское – Карагайка – Ивановка, автомобильное движение до с. Ивановка временно отсутствует.

Также движение ограничено для легкового транспорта и автобусов на 7-м километре трассы Акатьево – Сузоп – Новотроицк в Солтонском районе.

В Алейском районе остается подтопленным низководный мост на участке дороги Алейск – Безголосово – автодорога К-13. Проехать можно через капитальный мост в Алейске и далее по региональной трассе Алейск – Петропавловское – Смоленское.

В ведомстве отметили, что дорожники постоянно мониторят ситуацию.