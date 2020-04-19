Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае вновь выросло

Девять новых случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки подтвердили в Алтайском крае, информирует региональный оперативный штаб.

Таким образом, общее число зараженных в регионе теперь составляет 72 человека.

"По данным Минздрава Алтайского края, состояние всех больных оценивается как удовлетворительное, у большинства болезнь протекает в лёгкой форме, у троих в тяжёлой форме, два из них находятся на аппарате ИВЛ", — констатировали в оперштабе.

Заболевших выявили в 14 муниципальных образованиях. На Барнаул пришлись 45 случаев, на Павловский район — пять(с. Павловск – 2, пос. Комсомольский – 2, пос. Шахи – 1), на Рубцовский район (с. Веселоярск) — четыре, на Камень-на-Оби и Крутихинский район — по три, на Горняк, Первомайский (с. Логовское) и Советские (с. Советское) районы — по два. На Бийск, Рубцовск, Заринск, Новоалтайск, Змеиногорск и Поспелихинский район (с. Николаевка) пришлись по одному подтвержденному заражению COVID-19.

Как уже писал amic.ru, в субботу, 18 апреля, оперштаб сообщил о десяти новых случаях заболевания COVID-19. Впервые выявили зараженных в Змеиногорске, Горняке и Поспелихинском районе.

Напомним, что в связи с угрозой распространения коронавируса в регионе действует режим самоизоляции. Его ввел губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Население просят оставаться дома и не выходить на улицу без особой нужды.