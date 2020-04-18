Первые случаи COVID-19 в трех муниципалитетах Алтайского края. Карта распространения

Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае, по последним данным, достигло 63 человек. За последние сутки COVID-19 лабораторно подтвердили у 10 человек. Один из них ребенок. Таким образом, в регионе инфицировано семь детей.
Впервые коронавирус выявили в трех муниципалитетах края. В Горняке зафиксировали два случая, по одному – в Змеиногорске и селе Николаевка Поспелихинского района.
В целом география распространения вируса (помимо вышеназванных случаев) на сегодняшний день выглядит так: Барнаул – 42 человека, Камень-на-Оби – 3, Павловский район – 3, Первомайский район – 2, Крутихинский район – 3, Советский район – 2. В Бийске, Рубцовске, Заринске, Новоалтайске по одному заболевшему.
Комментарии
"К понятию «муниципалитет» относят органы городской и районной администрации..."
"В России применяется термин муниципальное образование..."
"В Соединенных Штатах под «муниципалитетом» обычно понимают город, поселок, деревню или другое местное самоуправление..."
Не могли бы вы более точно выражаться, а то можно подумать, что вирус поймали сотрудники администраций?
Мы же не в штатах