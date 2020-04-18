Совфед временно прекратил работу над законопроектом о домашнем насилии

Совет Федерации отложил работу над законопроектом о домашнем насилии до окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщила спикер Верхней палаты Валентина Матвиенко, ее слова приводит ТАСС.
"Сейчас, конечно, главное – победить коронавирус, все усилия наши должны быть направлены на это. Я не думаю, что какой‑то был всплеск домашнего насилия. Семьи, наоборот, вместе переживают этот трудный период, надо проверять эту информацию", – сказала Матвиенко.
Тем временем общественные организации для женщин заявили, что режим самоизоляции, который сейчас действует в России, способствует росту случаев домашнего насилия, а также ухудшению ситуации в тех семьях и парах, где оно уже было.
Ранее аmic.ru писал, что почти треть россиян считают, что женщины, которые подвергаются домашнему насилию, виноваты сами. Однако в основном такого мнения придерживаются мужчины, старшее поколение и респонденты с низким уровнем образования.
Комментарии
А что мешает рассмотреть сейчас? Нехай насилуют, потерпят?
То есть щас ещё можно
Кто хочет работать, ищет методы. Кто не хочет, причины.
Рублевские жены могут подождать с отжатием имущества, может после короны имущество и так к ним отойдет. Вирус может забрать всех домашних насильников
Опомнитесь люди!!! Делайте все возможное что бы этот закон не приняли!!!
Или хотя бы прочитайте его перед тем как писать про рублевских жён!!! Они там вообще не при делах. Это против нас, против простых граждан.