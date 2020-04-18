Совфед временно прекратил работу над законопроектом о домашнем насилии

Совет Федерации отложил работу над законопроектом о домашнем насилии до окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщила спикер Верхней палаты Валентина Матвиенко, ее слова приводит ТАСС.

"Сейчас, конечно, главное – победить коронавирус, все усилия наши должны быть направлены на это. Я не думаю, что какой‑то был всплеск домашнего насилия. Семьи, наоборот, вместе переживают этот трудный период, надо проверять эту информацию", – сказала Матвиенко.

Тем временем общественные организации для женщин заявили, что режим самоизоляции, который сейчас действует в России, способствует росту случаев домашнего насилия, а также ухудшению ситуации в тех семьях и парах, где оно уже было.

Ранее аmic.ru писал, что почти треть россиян считают, что женщины, которые подвергаются домашнему насилию, виноваты сами. Однако в основном такого мнения придерживаются мужчины, старшее поколение и респонденты с низким уровнем образования.