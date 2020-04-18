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Владимир Путин перенес срок подачи сведений о доходах чиновников на 1 августа

, ИА "Амител"
Президент принял такое решение в связи с пандемией коронавируса
Фото: lrt.rt

Фото: lrt.rt

Президент Владимир Путин подписал указ о переносе до 1 августа сроков представления сведений о доходах российских чиновников, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, срок подачи которых предусмотрен нормативными правовыми актами президента РФ, представляются до 1 августа 2020 года включительно",— говорится в тексте указа.

Как сообщили РИА Новости, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что перенос подачи деклараций связан с режимом самоизоляции ряда сотрудников из-за распространения коронавируса. "Из-за режима самоизоляции они просто физически не могут собрать в банках и других учреждениях необходимые документы. Чтобы не подвергать их риску, было принято такое решение", — сообщил он.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

18.04.2020 15:30
Медведь-шатун

Как связаны доходы чиновников и коронавирус..., что бы успели переписать на удачных жен...

18.04.2020 15:38
- гость -

А чем чинушки заняты в самоизоляции, почему не могут отчитаться?
Один неотчитавшийся, в Кузне, клоуна из себя, изображал и того горожанин послал на 3 буквы

18.04.2020 15:55
- гость -

Заигрывает вождь с чинушами - они уже давно были должны отчитаться - по месту работы подать декларации!

18.04.2020 16:15
- гость -

Этих дрищей надо ставить раком независимо не от чего.

18.04.2020 16:47
- гость -

Ага, чтобы не разжигать! Хотя на деле наоборот - подлил маслица в огонь!

18.04.2020 16:54
CALIBR

Гриша Botanik ,мой старый собутыльник - выдь, поставь точку за своих - чЁ поджался то под плинтус ?

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