Владимир Путин перенес срок подачи сведений о доходах чиновников на 1 августа

Президент Владимир Путин подписал указ о переносе до 1 августа сроков представления сведений о доходах российских чиновников, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, срок подачи которых предусмотрен нормативными правовыми актами президента РФ, представляются до 1 августа 2020 года включительно",— говорится в тексте указа.

Как сообщили РИА Новости, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что перенос подачи деклараций связан с режимом самоизоляции ряда сотрудников из-за распространения коронавируса. "Из-за режима самоизоляции они просто физически не могут собрать в банках и других учреждениях необходимые документы. Чтобы не подвергать их риску, было принято такое решение", — сообщил он.