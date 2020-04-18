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Россия вошла в десятку стран по числу подтвержденных случаев заражения COVID-19

, ИА "Амител"
За последние сутки коронавирус диагностировали еще у 4785 человек
Фото: pulse19.ru

Фото: pulse19.ru

За последние сутки в России выявили 4785 новых случаев заражения COVID-19, пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

От осложнений, вызванных инфекцией, скончались еще 40 человек в 15 регионах страны. 467 пациентов выздоровели.

С начала эпидемии в России общее число заболевших достигло 36 793, выздоровели из них 3057 человек. В 313 случаях болезнь завершилась летальным исходом. Таким образом, Россия вышла на десятое место среди стран по числу заболевших коронавирусом в мире.

Напомним, что в Алтайском крае официально подтверждено 63 случая заражения COVID-19, четыре пациента уже выписаны из больниц. В Республике Алтай коронавирус диагностировали у двух человек. В обоих регионах никто не погиб.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

18.04.2020 15:51
- гость -

Это ещё мельдоний не хомячили...

18.04.2020 15:51
- гость -

Пока статистика смерти в России очень неплохая: один умерший на десять выздоровевших. Пока хватает и врачей, и хорошего ухода, и ИВЛ.

18.04.2020 15:56
- гость -

Да, и пока этот вирус толком не добрался до нищенских регионов, типа Алтайского края.

18.04.2020 16:17
- гость -

Рост чуть ли не самый быстрый в мире.
А может и самый быстрый (в процентах)

18.04.2020 16:30
гость

Вообще неприятная статистика, Россия уже единственная страна в мире, где каждые сутки заболевает больше, чем в предыдущие. Может хорошо, что тестируют много, но, например, в Мексике почти столько же населения, как в России, у нее почти нет границы с США, где больше всего заболевших в мире, но у Мексики количество зараженных в 6 раз меньше, чем у нас

18.04.2020 16:48
- гость -

16:30 гость
Решил сначала написать о вирусах, о том как он распространяется, наивно думая, что человек не знает. Извини, что сразу пропаганду твою не заметил, поэтому здесь не о вирусах писать надо, а о том,как человек пропагандист себе на хлебушек зарабатывает...

18.04.2020 16:59
- гость -

18.04.2020 16:30
гость

а умерших в 1,5 раза больше

18.04.2020 17:06
месный

Ну ещё не вечер, будет и на первом с большим атрывом

18.04.2020 17:08
- гость -

но у Мексики количество зараженных в 6 раз меньше, чем у нас
А там и тестирования как такового нет.

18.04.2020 17:15
Alex1976

Прошляпили то время когда надо было карантин вводить, а не каникулы объявлять.

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