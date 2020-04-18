Депутаты предложили властям выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей

Депутаты разных уровней из Москвы и Санкт-Петербурга призвали президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина выплатить каждому взрослому россиянину 25 тысяч рублей в качестве материальной поддержки в период пандемии. Об этом рассказал депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Мы настаиваем на том, что государство должно выполнить свою конституционную социальную роль, и призываем предоставить достаточные пособия (25 тысяч рублей на взрослого и 15 тысяч рублей на ребенка) всем гражданам России за счет средств федерального бюджета", — сказано в обращении.

Депутаты подчеркнули, что поддержка россиян и экономики страны сейчас совершенно необходима, а также назвали финансовую помощь лучшим способом поддержать платежеспособный спрос и экономику в целом. Авторы идеи подчеркнули, что если президент и правительство не могут ввести режим чрезвычайной ситуации и выплатить людям деньги, то они должны "незамедлительно подать в отставку".

Под обращением подписались депутаты Мосгордумы от КПРФ, партии "Яблоко", депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник ("Партия роста"), а также муниципальные депутаты Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее депутат Госсобрания Республики Алтай Мария Демина записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором предложила выплатить каждому взрослому гражданину РФ по 50 тысяч рублей и по 10 тысяч каждому ребенку в качестве единовременной помощи из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом.